Fenerbahçe'den dakika alamadan ayrılıyor!

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
İlk takviyeyi orta sahaya yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan ilk isim de netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YOLCU MIMOVIC
Talisca'nın ayrılışı, Asensio'nun sakatlığı nedeniyle bu bölgeye transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak adına bazı ayrılıklar da yaşanacak. Bu bağlamda bileti kesilen ilk isim ise Ognjen Mimovic oldu.
6.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Ali Koç döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer edilen Sırp sağ bek, daha sonra Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı. Bu sezon sarı-lacivertlilerde kalan 22 yaşındaki futbolcunun henüz sahaya çıkmışlığı yok.
YÖNETİM TEKLİF BEKLİYOR
Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta kadroda olsa da İsmail Kartal'dan süre alamadı.
Fenerbahçe yönetimi, Mimovic için teklif bekliyor.
İlk takviyeyi orta sahaya yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan ilk isim de netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YOLCU MIMOVIC
Talisca'nın ayrılışı, Asensio'nun sakatlığı nedeniyle bu bölgeye transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak adına bazı ayrılıklar da yaşanacak. Bu bağlamda bileti kesilen ilk isim ise Ognjen Mimovic oldu.
6.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Ali Koç döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer edilen Sırp sağ bek, daha sonra Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı. Bu sezon sarı-lacivertlilerde kalan 22 yaşındaki futbolcunun henüz sahaya çıkmışlığı yok.
YÖNETİM TEKLİF BEKLİYOR
Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta kadroda olsa da İsmail Kartal'dan süre alamadı.
Fenerbahçe yönetimi, Mimovic için teklif bekliyor.