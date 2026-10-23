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Fenerbahçe'den dakika alamadan ayrılıyor!

Fenerbahçe yönetimi gözünü ara transfer dönemine çevirmiş durumda. Yabancı kontenjanında yer açmak adına Fenerbahçe'de ayrılık kararı alınan ilk futbolcu Ongjen Mimovic oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 08:42
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den dakika alamadan ayrılıyor!
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Ognjen Mimovic
Ognjen Mimovic
Fenerbahçe
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

İlk takviyeyi orta sahaya yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan ilk isim de netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YOLCU MIMOVIC

Talisca'nın ayrılışı, Asensio'nun sakatlığı nedeniyle bu bölgeye transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak adına bazı ayrılıklar da yaşanacak. Bu bağlamda bileti kesilen ilk isim ise Ognjen Mimovic oldu.

6.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Ali Koç döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer edilen Sırp sağ bek, daha sonra Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı. Bu sezon sarı-lacivertlilerde kalan 22 yaşındaki futbolcunun henüz sahaya çıkmışlığı yok.

YÖNETİM TEKLİF BEKLİYOR

Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta kadroda olsa da İsmail Kartal'dan süre alamadı.

Fenerbahçe yönetimi, Mimovic için teklif bekliyor. 

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