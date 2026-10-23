Philadelphia 76ers, sahasındaki ilk maçta 29 sayı geriye düştüğü Cleveland Cavaliers'ı 114-106 mağlup etti. Tyrese Maxey 32 sayıyla galibiyete öncülük ederken LeBron James, kariyerinin en büyük geri dönüş galibiyetini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-106 yenerek yeni sezona iki galibiyetle başladı.
Sezon açılışında son şampiyon New York Knicks'i mağlup eden Philadelphia, evindeki ilk karşılaşmada da geçtiğimiz sezonun Doğu Konferansı finalisti Cleveland karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.
Bir ara 29 sayı geriye düşen 76ers'ta Tyrese Maxey 32, Joel Embiid 24 ve Jaylen Brown 21 sayı kaydetti.
LeBron James ise 17 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken kariyerinde kazandığı bir maçta kapattığı en büyük farkı gördü.
Philadelphia'nın geri dönüşünde Maxey'nin savunmadaki enerjisi belirleyici oldu.
Yıldız guard, son çeyrekte takımına üstünlüğü getiren 15-0'lık serinin öncüsü olurken Cleveland bu bölümde rakibine yanıt vermekte zorlandı.
Son çeyrekte tansiyon da yükseldi. Maxey ile eski takım arkadaşı James Harden yüz yüze gelerek tartıştı. İkili, araya girilmesiyle birbirinden uzaklaştırıldı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell, takımının sezonun ilk maçında 32 sayı üretti ancak mağlubiyeti engelleyemedi.
Yaz döneminde Cleveland'a üçüncü kez dönme seçeneğini de değerlendiren James, sonunda Philadelphia ile veteran minimumundan iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kariyerindeki dört şampiyonluktan birini Cavaliers formasıyla kazanan 41 yaşındaki yıldız, şimdi Philadelphia'da beşinci yüzüğünü hedefliyor.
James ve Brown'ın taraftarların önüne ilk kez çıkacağı karşılaşmaya ilgi büyüktü. Alt tribünlerdeki bazı biletlerin ikinci el satış platformlarında yaklaşık 4 bin dolardan listelendiği belirtildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü James'i milli marş sırasında sabit durmadığı gerekçesiyle ABD'ye saygısızlık etmekle suçlamıştı.
Cavaliers, cumartesi günü sahasındaki ilk maçta Brooklyn Nets'i ağırlayacak.
76ers ise hafta sonunda evinde art arda iki karşılaşmaya çıkacak. Philadelphia, cumartesi Milwaukee Bucks, pazar günü de Detroit Pistons ile oynayacak.
Gecenin diğer sonucu:
Oklahoma City Thunder 96-84 Denver Nuggets
Sezon açılışında son şampiyon New York Knicks'i mağlup eden Philadelphia, evindeki ilk karşılaşmada da geçtiğimiz sezonun Doğu Konferansı finalisti Cleveland karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.
Bir ara 29 sayı geriye düşen 76ers'ta Tyrese Maxey 32, Joel Embiid 24 ve Jaylen Brown 21 sayı kaydetti.
LeBron James ise 17 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken kariyerinde kazandığı bir maçta kapattığı en büyük farkı gördü.
Philadelphia'nın geri dönüşünde Maxey'nin savunmadaki enerjisi belirleyici oldu.
Yıldız guard, son çeyrekte takımına üstünlüğü getiren 15-0'lık serinin öncüsü olurken Cleveland bu bölümde rakibine yanıt vermekte zorlandı.
Son çeyrekte tansiyon da yükseldi. Maxey ile eski takım arkadaşı James Harden yüz yüze gelerek tartıştı. İkili, araya girilmesiyle birbirinden uzaklaştırıldı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell, takımının sezonun ilk maçında 32 sayı üretti ancak mağlubiyeti engelleyemedi.
Yaz döneminde Cleveland'a üçüncü kez dönme seçeneğini de değerlendiren James, sonunda Philadelphia ile veteran minimumundan iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kariyerindeki dört şampiyonluktan birini Cavaliers formasıyla kazanan 41 yaşındaki yıldız, şimdi Philadelphia'da beşinci yüzüğünü hedefliyor.
James ve Brown'ın taraftarların önüne ilk kez çıkacağı karşılaşmaya ilgi büyüktü. Alt tribünlerdeki bazı biletlerin ikinci el satış platformlarında yaklaşık 4 bin dolardan listelendiği belirtildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü James'i milli marş sırasında sabit durmadığı gerekçesiyle ABD'ye saygısızlık etmekle suçlamıştı.
Cavaliers, cumartesi günü sahasındaki ilk maçta Brooklyn Nets'i ağırlayacak.
76ers ise hafta sonunda evinde art arda iki karşılaşmaya çıkacak. Philadelphia, cumartesi Milwaukee Bucks, pazar günü de Detroit Pistons ile oynayacak.
Gecenin diğer sonucu:
Oklahoma City Thunder 96-84 Denver Nuggets