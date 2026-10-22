TRT 1 İZLE Beşiktaş Crystal Palace canlı maç linki

Beşiktaş Crystal Palace maçı TRT 1 şifresiz izleme linki!
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş ile Crystal Palace Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI, TIKLA - Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da golcü
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bu yıl golcü bir sezon geçiriyor.
UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarında başlayan Beşiktaş, ilk turda Danimarka takımı Midtjylland'ın ağlarını toplam 3 kez, ikinci turda ise Hradec Kralove filelerini ise iki maçta da 1'er kez havalandırmayı başardı.
Play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen siyah-beyazlılar, rövanşta 1-0 kaybetti ve Avrupa'da bu sezonki gol atamadığı tek müsabakayı geride bıraktı.
Lig aşamasına sahasında Olimpik Marsilya karşısındaki 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, Hoffenheim'ı ise deplasmanda 3-2 ile geçerek 2'de 2 yaptı.
Avrupa kupalarında bu sezon yaptığı 8 maçın 7'sini kazanan ve aynı zamanda 7 mücadelede rakip fileleleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, 15 kez gol sevinci yaşarken, 4 golü ağlarında gördü. - Üç karşılaşma İstanbul'da oynanamadı
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.
Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.
İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, bir iç saha karşılaşmasına da Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve 2-0 yenildi.
Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. - En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.
Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.
2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti. - Hükmen galibiyetler
Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı. - En farklı yenilgiler
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.
Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.
Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti. - Avrupa golcüleri
Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.
Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan ancak Avrupa listesine eklenmeyen Milot Rashica 4, kaptan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh 3'er, Semih Kılıçsoy 2, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Ernest Poku ise 1'er gol kaydetti. BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.
Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. MUHTEMEL 11'LERBeşiktaş:
Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Miretti, Trossard, VlahovicCrystal Palace:
Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen - Orkun Kökçü, formasından uzak kalacak
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak. - Beşiktaş, Avrupa'da dolu dizgin
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.
Siyah-beyazlılar, CrystalPalace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor. - Dolmabahçe "kale" oldu
Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.
Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Beşiktaş, İngiliz ekibi CrystalPalace'ı da yenerek "Dolmabahçe"deki serisini sürdürmek istiyor. - Crystal Palace formundan uzak
İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor.
Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan CrystalPalace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.
Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti. - Beşiktaş'ın UEFA kadrosu
Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih KılıçsoyİNGİLİZ EKİPLERİYLE 23. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle 23. maçını oynayacak.
İngiltere temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolves ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile de 1 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, İngiliz ekiplerine karşı ilk resmi müsabakasını, 15 Eylül 1982 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk maçında Aston Villa ile yaptı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu. - Crystal Palace ile ilk randevu
Beşiktaş ile CrystalPalace, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına doğrudan katılan son UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace karşısında 3 puan mücadelesi verecek. - Sahasında 12 kez karşılaştı
Beşiktaş, İngiliz takımlarına karşı 12 kez ev sahibi takım olarak sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, İngiltere temsilcilerine karşı bu maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 9 gole engel olamadı.
Öte yandan Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea mücadelesine Almanya'da çıktı. Londra ekibiyle Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-0 kaybetti.
Siyah-beyazlılar, CrystalPalace maçıyla 13. kez bir İngiliz takımını ağırlayacak. - Liverpool ile 4 kez kozlarını paylaştı
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool ile yakın dönemde 4 kez karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle unutulmaz maçlara imza attı.
Siyah-beyazlılar, ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda karşılaştığı "Kırmızılar"ı sahasında 2-1 yenerken, deplasmanda 8-0 kaybetti.
Bu sonuçtan yıllar sonra 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda iki ekip yeniden eşleşti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, sahasında 90 dakikayı aynı sonuçla önde bitirdi.
Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltılara giden müsabakanın sonunda Liverpool'u elemeyi başaran siyah-beyazlılar, rakibi karşısında tarihi bir başarı elde etti. - Aynı sezonda 6 maç
Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda İngiliz ekipleriyle 6 kez karşı karşıya geldi.
O dönem Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Arsenal ile karşılaşmış ve İstanbul'da 0-0'lık skorun rövanşında Londra'da rakibine 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.
"Kupa 2"de grup aşamasında Tottenham ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında rakibini 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve son 32 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Liverpool karşısında 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını aynı skorla üstün bitirdi. Önce uzatmalara giden ancak gol sesinin çıkmadığı müsabakada tur atlayan ekibi penaltılar belirledi. Liverpool'u elemeyi başaran Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda İngiltere temsilcilerine karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. - İngiliz ekipleriyle maçlar
Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında İngiltere temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|1982-1983
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Aston Villa-Beşiktaş
|3-1
|1982-1983
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Beşiktaş-Aston Villa
|0-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Leeds United-Beşiktaş
|6-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Leeds United
|0-0
|2003-2004
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Chelsea-Beşiktaş
|0-2
|2003-2004
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Chelsea
|0-2
|2005-2006
|UEFA Kupası
|Beşiktaş-Bolton
|1-1
|2006-2007
|UEFA Kupası
|Beşiktaş-Tottenham
|0-2
|2007-2008
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Liverpool
|2-1
|2007-2008
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Liverpool-Beşiktaş
|8-0
|2009-2010
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Manchester United
|0-1
|2009-2010
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Manchester United-Beşiktaş
|0-1
|2011-2012
|UEFA Avrupa Ligi
|Stoke City-Beşiktaş
|2-1
|2011-2012
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Stoke City
|3-1
|2014-2015
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Arsenal
|0-0
|2014-2015
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Arsenal-Beşiktaş
|1-0
|2014-2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Tottenham-Beşiktaş
|1-1
|2014-2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Tottenham
|1-0
|2014-2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Liverpool-Beşiktaş
|1-0
|2014-2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Liverpool
|1-0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Wolves
|0-1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Wolves-Beşiktaş
|4-0
BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 267. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa macerasında 363 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 399 gol gördü. - Türkiye'yi 47 kez temsil etti
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı. - Avrupa kupaları performansı
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:
- "Kupa 2"deki 142. randevu
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|141
|64
|25
|52
|224
|184
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Konferans Ligi
|16
|9
|2
|5
|29
|24
|TOPLAM
|266
|104
|50
|112
|363
|399
Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 141 maça çıktı.
Organizasyonda 64 galibiyet alan Beşiktaş, rakipleriyle 25 kez berabere kalırken, 52 maçtan ise mağlup ayrıldı.
"Kupa 2"deki müsabakalarda 224 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.
Beşiktaş, İngiliz ekibiyle oynayacağı maçla "Kupa 2" 142. kez sahaya çıkacak. - İç sahadaki 134. maç
Siyah-beyazlı takım, Crystal Palace karşısında sahasındaki 134. maçına çıkacak.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 133 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 68'inden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.
Rakip fileleri 209 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 151 gol gördü.