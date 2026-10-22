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Mbappe'den Arda Güler'e: "Küçük kardeşim, seni seviyorum"

Arda Güler'in Leipzig karşısında attığı golün ardından Kylian Mbappe'den milli futbolcuya destek geldi; iki yıldızın sosyal medyadaki karşılıklı mesajları da dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 10:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mbappe'den Arda Güler'e: 'Küçük kardeşim, seni seviyorum'
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Arda Guler
Arda Guler
Real Madrid
Real Madrid'de Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki yakınlık, Leipzig maçının ardından yapılan açıklamalara ve sosyal medya paylaşımlarına yansıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcu, milli yıldızın golüyle ilgili konuşurken Arda'nın bu sezonki performansını övdü.

"ONA DAHA FAZLA ASİST YAPMAK İSTERİM"

Arda'yı kardeşi olarak gördüğünü söyleyen Mbappe, "O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor. Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı." ifadelerini kullandı.

ARDA'DAN ESPRİLİ ÖZÜR

Milli futbolcu ise sosyal medya hesabından gülen surat emojisi eşliğinde, "Golünü çaldığım için özür dilerim" paylaşımını yaptı.

Mbappe'nin bu mesaja yanıtı da gecikmedi. Fransız yıldız, kalp emojisiyle birlikte "Küçük kardeşim" diyerek Arda'ya karşılık verdi.

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