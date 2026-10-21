Lucas Torreira: 'Çok zor bir maçtı'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, iki kez eşitliğin sağlandığı mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir zafer elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından maçın zorluğuna dikkat çekti.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Mücadelenin zor geçeceğini bilerek Fransa'ya geldiklerini belirten Uruguaylı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Çok zor bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçları zaten böyle olur. Gelirken zor olacağını biliyorduk. İlk golü hızlı bulduk. 2 tane gol buldular. Devreye 2-2 girdik ve ardından kazandık. Çok mutluyuz. Bu tip maçlar böyle olur zaten."
"ÇOK MUTLUYUZ"
Mücadelenin zor geçeceğini bilerek Fransa'ya geldiklerini belirten Uruguaylı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Çok zor bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçları zaten böyle olur. Gelirken zor olacağını biliyorduk. İlk golü hızlı bulduk. 2 tane gol buldular. Devreye 2-2 girdik ve ardından kazandık. Çok mutluyuz. Bu tip maçlar böyle olur zaten."