Joe Cole'den Fabian Ruiz için büyük övgü!

İngiliz eski yıldız Joe Cole, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Barcelona maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Joe Cole, PSG'nin 4-2 üstünlüğü ile tamamlanan maçın ardından Fransız ekibinden Fabian Ruiz'e büyük bir övgüde bulundu.
Fabian Ruiz'in attığı 4. gol için konuşan Cole, "Fabian Ruiz'in golüyle maçı bitirdiler." dedi. Joe Cole, ayrıca, "Fabian Ruiz, tüm zamanların en az değeri bilinen futbolcusu olabilir!" sözlerini sarf etti.
PSG'de bu sezon 11 maçta süre bulan 30 yaşındaki Fabian Ruiz, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Fabian Ruiz'in attığı 4. gol için konuşan Cole, "Fabian Ruiz'in golüyle maçı bitirdiler." dedi. Joe Cole, ayrıca, "Fabian Ruiz, tüm zamanların en az değeri bilinen futbolcusu olabilir!" sözlerini sarf etti.
PSG'de bu sezon 11 maçta süre bulan 30 yaşındaki Fabian Ruiz, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.