Bugün
19:45
Lille
Galatasaray
Bugün
19:45
Como
M. United
Bugün
22:00
Aston Villa
Viking
Bugün
22:00
Club Brugge
Lens
Bugün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Bugün
22:00
Sporting CP
LASK
Bugün
22:00
Bayern Munih
Arsenal
Bugün
22:00
Real Madrid
RB Leipzig
Bugün
22:00
Inter
Shakhtar

Trabzonspor, Hearts'ı ağırlayacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü sahasında Hearts ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Hearts'ı ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.