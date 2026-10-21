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Yunus Akgün: "Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk"

Galatasaray'ın Lille deplasmanında ilk golünü atan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, 65. saniyede kaydettiği golle sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golüne imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk'
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Yunus Akgün
Yunus Akgün
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleden dolayı takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten milli futbolcu, taraftarlara teşekkür ederken Fenerbahçe derbisi öncesinde de mesaj verdi.



GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Lille karşılaşmasının henüz 65. saniyesinde fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti.

Milli futbolcu, 22 Ekim 2025'te Bodo/Glimt maçının 3. dakikasında gol atan Victor Osimhen'in rekorunu geride bıraktı.

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK"

Karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. Müthiş mücadele verdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kendi sahamızda gibiydik, taraftarlarımıza teşekkürler.

İlk golü erken bulduk, ardından hemen gol yedik. Gol yediğimizde düşmemeliydik, kırılma anlarında düşmemeliydik, bunu bu sefer iyi yaptık. Büyük takım refleksi gösterdik. Bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyorduk, çok şükür kazandık.

Önümüzde çok önemli bir derbi var. Ardından iki Şampiyonlar Ligi maçı var, onları da kazanmak istiyoruz.

Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk." 

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