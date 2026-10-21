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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Asensio ve Ake

Fenerbahçe, ameliyat olan Marco Asensio'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 16:10 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 16:18
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Asensio ve Ake
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Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake ile ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Asensio, 3 ay forma giyemeyecek.

AKE'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Slavia Prag maçında sakatlanan Ake ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin; Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarını kaçırması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir. "

 

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