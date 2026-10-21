Paul George, Boston Celtics kariyerine tarihi bir performansla başladı ancak takımının Detroit Pistons'a 121-113 mağlup olmasını engelleyemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli yıldız, 38 sayıyla Celtics tarihinde ilk maçında en fazla sayı atan oyuncu oldu.
George ayrıca bir NBA takımıyla çıktığı ilk maçta en fazla sayı üreten oyuncular listesinde beşinci sıraya yerleşti.
21'de 12 saha içi ve 12'de 7 üçlük isabeti bulan George, maçın ardından bireysel başarısının mağlubiyeti telafi etmediğini belirtti:
"Ben teselli arayan biri değilim. Hiçbir anlamı yok."
Yeni bir takımla ilk maçta sayı rekoru, 2019 yılında Brooklyn Nets formasıyla 50 sayı atan Kyrie Irving'e ait.
Kiki Vandeweghe, 1984'te Portland'daki ilk maçında 47; Wilt Chamberlain, 1959'da Philadelphia formasıyla NBA'deki ilk karşılaşmasında 43; Damian Lillard ise 2023'te Milwaukee'deki ilk maçında 39 sayı kaydetmişti.
NBA'deki 17. sezonuna giren George, yaz döneminde Jaylen Brown karşılığında Philadelphia 76ers'tan Boston'a takas edilmişti.
36 yaşındaki oyuncu, sonuçtan memnun olmasa da fiziksel durumundan cesaret aldığını söyledi.
Sakatlıklar ve NBA'in madde kullanım politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 25 maçlık ceza nedeniyle Philadelphia'daki son iki sezonunda 41 ve 37 maçta oynayabilen George, Boston'ın kampında da zorlandığını belirtti:
"Maç başlamadan nasıl olacağınızı bilmek zor. Benim için zor bir kamp dönemi geçti."
George, Detroit karşısında 31 dakikada 38 sayının yanı sıra 5 top çalma, 5 ribaund ve 3 asist üretti.
Takım arkadaşı Derrick White, yıldız oyuncunun performansını şöyle değerlendirdi:
"İzlemesi çok güzeldi. Ritmini buldu ve biz de topu ona ulaştırmaya çalıştık."
Üçüncü çeyreğin başında bir dakikadan kısa sürede üç üçlük bulan George, Boston'ı 72-50 öne taşıdı.
Ancak Celtics, 22 sayılık üstünlüğünü koruyamadı ve son 30 sezonda açılış maçında bu farktan kaybeden beşinci takım oldu.
Detroit ise 1997'den bu yana bir NBA sezon açılışındaki en büyük geri dönüş galibiyetini elde etti.
George, kaçan üstünlük hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Maçın kontrolü bu şekilde bizde olduğunda işi bitirmeyi öğreneceğiz."
Jayson Tatum da takım arkadaşı için "İnanılmazdı" yorumunu yaptı.
Tatum ise 23 şutunun 17'sini kaçırdığı karşılaşmayı 13 sayı ve 11 asistle tamamladı.
George ayrıca bir NBA takımıyla çıktığı ilk maçta en fazla sayı üreten oyuncular listesinde beşinci sıraya yerleşti.
21'de 12 saha içi ve 12'de 7 üçlük isabeti bulan George, maçın ardından bireysel başarısının mağlubiyeti telafi etmediğini belirtti:
"Ben teselli arayan biri değilim. Hiçbir anlamı yok."
Yeni bir takımla ilk maçta sayı rekoru, 2019 yılında Brooklyn Nets formasıyla 50 sayı atan Kyrie Irving'e ait.
Kiki Vandeweghe, 1984'te Portland'daki ilk maçında 47; Wilt Chamberlain, 1959'da Philadelphia formasıyla NBA'deki ilk karşılaşmasında 43; Damian Lillard ise 2023'te Milwaukee'deki ilk maçında 39 sayı kaydetmişti.
NBA'deki 17. sezonuna giren George, yaz döneminde Jaylen Brown karşılığında Philadelphia 76ers'tan Boston'a takas edilmişti.
36 yaşındaki oyuncu, sonuçtan memnun olmasa da fiziksel durumundan cesaret aldığını söyledi.
Sakatlıklar ve NBA'in madde kullanım politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 25 maçlık ceza nedeniyle Philadelphia'daki son iki sezonunda 41 ve 37 maçta oynayabilen George, Boston'ın kampında da zorlandığını belirtti:
"Maç başlamadan nasıl olacağınızı bilmek zor. Benim için zor bir kamp dönemi geçti."
George, Detroit karşısında 31 dakikada 38 sayının yanı sıra 5 top çalma, 5 ribaund ve 3 asist üretti.
Takım arkadaşı Derrick White, yıldız oyuncunun performansını şöyle değerlendirdi:
"İzlemesi çok güzeldi. Ritmini buldu ve biz de topu ona ulaştırmaya çalıştık."
Üçüncü çeyreğin başında bir dakikadan kısa sürede üç üçlük bulan George, Boston'ı 72-50 öne taşıdı.
Ancak Celtics, 22 sayılık üstünlüğünü koruyamadı ve son 30 sezonda açılış maçında bu farktan kaybeden beşinci takım oldu.
Detroit ise 1997'den bu yana bir NBA sezon açılışındaki en büyük geri dönüş galibiyetini elde etti.
George, kaçan üstünlük hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Maçın kontrolü bu şekilde bizde olduğunda işi bitirmeyi öğreneceğiz."
Jayson Tatum da takım arkadaşı için "İnanılmazdı" yorumunu yaptı.
Tatum ise 23 şutunun 17'sini kaçırdığı karşılaşmayı 13 sayı ve 11 asistle tamamladı.