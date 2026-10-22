Trabzonspor'dan taraftarına mesaj

Trabzonspor, Hearts maçının ardından taraftarları için bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Bugün tribünlerde takımımızın yanında olan, coşkusuyla ve desteğiyle bir kez daha gücümüze güç katan Büyük Trabzonspor Taraftarı'na yürekten teşekkür ediyoruz.
Bu büyük desteğin tribünlerimizin her köşesinde hissedilmesi için taraftarlarımızdan küçük bir ricamız var.
Kombine sahibi olup karşılaşmalara katılamayacak taraftarlarımızın bilet kullanım haklarını kulübümüze devretmeleri, bugün olduğu gibi tüm biletlerin tükenmesine rağmen tribünlerde boşluklar oluşmasının önüne geçecek ve başka taraftarlarımızın takımlarının yanında yer almasına imkan sağlayacaktır.
Tribünlerimizdeki birlikteliğin eksilmemesi, desteğimizin her maçta daha da büyümesi ve daha güçlü bir Trabzonspor tribünü için tüm taraftarlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz."
"Bugün tribünlerde takımımızın yanında olan, coşkusuyla ve desteğiyle bir kez daha gücümüze güç katan Büyük Trabzonspor Taraftarı'na yürekten teşekkür ediyoruz.
Bu büyük desteğin tribünlerimizin her köşesinde hissedilmesi için taraftarlarımızdan küçük bir ricamız var.
Kombine sahibi olup karşılaşmalara katılamayacak taraftarlarımızın bilet kullanım haklarını kulübümüze devretmeleri, bugün olduğu gibi tüm biletlerin tükenmesine rağmen tribünlerde boşluklar oluşmasının önüne geçecek ve başka taraftarlarımızın takımlarının yanında yer almasına imkan sağlayacaktır.
Tribünlerimizdeki birlikteliğin eksilmemesi, desteğimizin her maçta daha da büyümesi ve daha güçlü bir Trabzonspor tribünü için tüm taraftarlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz."