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Trabzonspor'dan taraftarına mesaj

Trabzonspor, Hearts maçının ardından taraftarları için bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 23:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan taraftarına mesaj
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Trabzonspor, Hearts maçının ardından taraftarları için bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün tribünlerde takımımızın yanında olan, coşkusuyla ve desteğiyle bir kez daha gücümüze güç katan Büyük Trabzonspor Taraftarı'na yürekten teşekkür ediyoruz.

Bu büyük desteğin tribünlerimizin her köşesinde hissedilmesi için taraftarlarımızdan küçük bir ricamız var.

Kombine sahibi olup karşılaşmalara katılamayacak taraftarlarımızın bilet kullanım haklarını kulübümüze devretmeleri, bugün olduğu gibi tüm biletlerin tükenmesine rağmen tribünlerde boşluklar oluşmasının önüne geçecek ve başka taraftarlarımızın takımlarının yanında yer almasına imkan sağlayacaktır.

Tribünlerimizdeki birlikteliğin eksilmemesi, desteğimizin her maçta daha da büyümesi ve daha güçlü bir Trabzonspor tribünü için tüm taraftarlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz."

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