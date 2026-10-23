UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. haftası, oynanan 18 karşılaşmanın ardından tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Juventus, sahasında Rennes ile yenişemedi.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE BERABERE KALDI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.
ZEKİ ÇELİK'TEN JUVENTUS FORMASIYLA GOL
İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Fransa ekibi Rennes ile 2-2 berabere kaldı.
Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.
İtalyan ekibi, Rennes karşısında sahadan bir puanla ayrıldı.
HAFTANIN EN FARKLI GALİBİYETİ REAL SOCIEDAD'DAN
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Lillestrom'u 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetini elde etti.
AZ Alkmaar, Ararat-Armenia'yı 4-0 mağlup ederken Union Saint-Gilloise de HB Sheva karşısında aynı skorla kazandı.
Bournemouth, Milan'ı 3-0 yenerken Hoffenheim, Olimpik Lyon karşısında 3-0'lık galibiyete ulaştı.
AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTANIN TÜM SONUÇLARI
Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen
Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar
Ferencvaros 4-1 Torreense
Juventus 2-2 Rennes
Lech Poznan 1-1 Sunderland
OFI 0-2 Bayer Leverkusen
Sturm Graz 1-0 Olimpik Marsilya
Union Saint-Gilloise 4-0 HB Sheva
Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Bournemouth 3-0 Milan
Celtic 1-2 Celta Vigo
Hoffenheim 3-0 Olimpik Lyon
Jagiellonia 0-3 Anderlecht
Lillestrom 0-6 Real Sociedad
Celje 2-2 Salzburg
Olympiakos 1-0 Sparta Prag
Omonia 1-4 Benfica
Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya
18 MAÇTA 63 GOL ATILDI!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 63 gol kaydedildi.
Haftanın 14 maçında kazanan taraf belli olurken 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ise Crystal Palace karşısında aldığı beraberlikle haftayı bir puanla tamamladı.
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Juventus, sahasında Rennes ile yenişemedi.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE BERABERE KALDI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.
ZEKİ ÇELİK'TEN JUVENTUS FORMASIYLA GOL
İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Fransa ekibi Rennes ile 2-2 berabere kaldı.
Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.
İtalyan ekibi, Rennes karşısında sahadan bir puanla ayrıldı.
HAFTANIN EN FARKLI GALİBİYETİ REAL SOCIEDAD'DAN
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Lillestrom'u 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetini elde etti.
AZ Alkmaar, Ararat-Armenia'yı 4-0 mağlup ederken Union Saint-Gilloise de HB Sheva karşısında aynı skorla kazandı.
Bournemouth, Milan'ı 3-0 yenerken Hoffenheim, Olimpik Lyon karşısında 3-0'lık galibiyete ulaştı.
AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTANIN TÜM SONUÇLARI
Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen
Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar
Ferencvaros 4-1 Torreense
Juventus 2-2 Rennes
Lech Poznan 1-1 Sunderland
OFI 0-2 Bayer Leverkusen
Sturm Graz 1-0 Olimpik Marsilya
Union Saint-Gilloise 4-0 HB Sheva
Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Bournemouth 3-0 Milan
Celtic 1-2 Celta Vigo
Hoffenheim 3-0 Olimpik Lyon
Jagiellonia 0-3 Anderlecht
Lillestrom 0-6 Real Sociedad
Celje 2-2 Salzburg
Olympiakos 1-0 Sparta Prag
Omonia 1-4 Benfica
Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya
18 MAÇTA 63 GOL ATILDI!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 63 gol kaydedildi.
Haftanın 14 maçında kazanan taraf belli olurken 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ise Crystal Palace karşısında aldığı beraberlikle haftayı bir puanla tamamladı.