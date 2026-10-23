Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Heart of Midlothian
0
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
1
Sunderland
1
Dün
BİTTİ
Ararat Armenia
0
Alkmaar
4
Dün
BİTTİ
OFI Crete
0
Leverkusen
2
Dün
BİTTİ
Juventus
2
Rennes
2
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
2
NEC Nijmegen
4
Dün
BİTTİ
Sturm Graz
1
Marsilya
0
Dün
BİTTİ
Viktoria Plzen
1
Levski
2
Dün
BİTTİ
Celtic
1
Celta Vigo
2
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
AC Milan
0
Dün
BİTTİ
NK Celje
2
RB Salzburg
2
Dün
BİTTİ
Olympiakos
1
Sparta Prag
0
Dün
BİTTİ
Omonia Nicosia
1
Benfica
4
Dün
BİTTİ
Hoffenheim
3
Lyon
0
Dün
BİTTİ
Lillestroem
0
Real Sociedad
6
Dün
BİTTİ
Kairat Almaty
1
Panathinaikos
5
Dün
BİTTİ
FK Crvena Zvezda
2
Kopenhag
2
Dün
BİTTİ
Getafe
2
Lugano
5
Dün
BİTTİ
Jablonec
0
Brighton
0
Dün
BİTTİ
FC Nordsjaelland
2
CSKA Sofya
2
Dün
BİTTİ
Braga
2
Gent
0
Dün
BİTTİ
Ajax
2
Atalanta
0
Dün
BİTTİ
AS Monaco
3
Freiburg
0

Avrupa Ligi'nde 3. hafta tamamlandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası, oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 01:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Ligi'nde 3. hafta tamamlandı!
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. haftası, oynanan 18 karşılaşmanın ardından tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Juventus, sahasında Rennes ile yenişemedi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE BERABERE KALDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.

ZEKİ ÇELİK'TEN JUVENTUS FORMASIYLA GOL

İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Fransa ekibi Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

İtalyan ekibi, Rennes karşısında sahadan bir puanla ayrıldı.

HAFTANIN EN FARKLI GALİBİYETİ REAL SOCIEDAD'DAN

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Lillestrom'u 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

AZ Alkmaar, Ararat-Armenia'yı 4-0 mağlup ederken Union Saint-Gilloise de HB Sheva karşısında aynı skorla kazandı.

Bournemouth, Milan'ı 3-0 yenerken Hoffenheim, Olimpik Lyon karşısında 3-0'lık galibiyete ulaştı.

AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTANIN TÜM SONUÇLARI

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen

Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar

Ferencvaros 4-1 Torreense

Juventus 2-2 Rennes

Lech Poznan 1-1 Sunderland

OFI 0-2 Bayer Leverkusen

Sturm Graz 1-0 Olimpik Marsilya

Union Saint-Gilloise 4-0 HB Sheva

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Bournemouth 3-0 Milan

Celtic 1-2 Celta Vigo

Hoffenheim 3-0 Olimpik Lyon

Jagiellonia 0-3 Anderlecht

Lillestrom 0-6 Real Sociedad

Celje 2-2 Salzburg

Olympiakos 1-0 Sparta Prag

Omonia 1-4 Benfica

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya

18 MAÇTA 63 GOL ATILDI!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 63 gol kaydedildi.

Haftanın 14 maçında kazanan taraf belli olurken 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş ise Crystal Palace karşısında aldığı beraberlikle haftayı bir puanla tamamladı.

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