Şenol Güneş: 'Milli Takım'da bazen sizi yok sayarlar'

Şenol Güneş, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'ne katıldı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Güneş, kariyerine ilişkin soruları yanıtlarken gençlere futbolun yanında hayata da hazırlanmaları tavsiyesinde bulundu.
"BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve başlamasından önce kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Güneş, şu yanıtı verdi:
"Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve Haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."
MİLLİ TAKIM İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülükten çıkardığı dersler ve gençlere önerileri sorulan deneyimli teknik adam, "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar." ifadesini kullandı.
Güneş, yaşamına ve kariyerine ilişkin bir belgeselin de hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, "Belgeselim olacak. Onun hazırlığı içerisindeyim." dedi.
ÜÇ BÜYÜKLERLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI
Futbolculuk döneminde İstanbul kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptıklarını açıklayan Güneş, Kadir ve Ali Kemal ile birlikte yaşadıkları süreci şöyle aktardı:
"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile transfer süreçlerimiz oldu. Kadir, Ali Kemal ve ben kupalar aldık. Menajerler bizi istedi. İstanbul'a bizi getirdiler. Rakamları da ben konuştum. 'Konuşuruz, anlaşırız ama Trabzonspor ile anlaşamazsak size geliriz' dedik. Trabzon'a geldik ve evimizi aldık. Bunlar belgeselimde yer alacak."
GENÇLERE ARDA GÜLER ÖRNEĞİ
Öğrencilere hedeflerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulunan Güneş, Arda Güler'in kariyer yolculuğunu örnek gösterdi.
"Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye sonrasında Real Madrid'e transfer olan Türkiye'de Arda Güler örneği var. Yapılan bir işi siz de yaparsınız. Mutlaka yaparsınız ama sadece futbolu değil hayatı öğrenin." sözleriyle gençlere seslendi.
"BAŞLANGIÇTA İSTEMEDİLER, SONRA VAZGEÇEMEDİLER"
Trabzonspor'a katıldığı ilk dönemde üçüncü kaleci olduğunu hatırlatan Güneş, karşılaştığı güçlükler karşısında kimseye kızmadığını ve çalışmayı sürdürdüğünü anlattı.
Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen deneyimli futbol adamı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Trabzonspor'a ilk geldiğimde yaşım 17 ve üçüncü kaleciydim. Hep derler ki, 'Sen kimseyi oynatmadın.' Bu doğru değil. Beni başlangıçta istemediler sonra vazgeçemediler. Kimseye kızmadım. İnandığınız yolda devam edeceksiniz."
"BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve başlamasından önce kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Güneş, şu yanıtı verdi:
"Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve Haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."
MİLLİ TAKIM İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülükten çıkardığı dersler ve gençlere önerileri sorulan deneyimli teknik adam, "Milli takımda bazen sizi yok sayarlar." ifadesini kullandı.
Güneş, yaşamına ve kariyerine ilişkin bir belgeselin de hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, "Belgeselim olacak. Onun hazırlığı içerisindeyim." dedi.
ÜÇ BÜYÜKLERLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI
Futbolculuk döneminde İstanbul kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptıklarını açıklayan Güneş, Kadir ve Ali Kemal ile birlikte yaşadıkları süreci şöyle aktardı:
"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile transfer süreçlerimiz oldu. Kadir, Ali Kemal ve ben kupalar aldık. Menajerler bizi istedi. İstanbul'a bizi getirdiler. Rakamları da ben konuştum. 'Konuşuruz, anlaşırız ama Trabzonspor ile anlaşamazsak size geliriz' dedik. Trabzon'a geldik ve evimizi aldık. Bunlar belgeselimde yer alacak."
GENÇLERE ARDA GÜLER ÖRNEĞİ
Öğrencilere hedeflerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulunan Güneş, Arda Güler'in kariyer yolculuğunu örnek gösterdi.
"Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye sonrasında Real Madrid'e transfer olan Türkiye'de Arda Güler örneği var. Yapılan bir işi siz de yaparsınız. Mutlaka yaparsınız ama sadece futbolu değil hayatı öğrenin." sözleriyle gençlere seslendi.
"BAŞLANGIÇTA İSTEMEDİLER, SONRA VAZGEÇEMEDİLER"
Trabzonspor'a katıldığı ilk dönemde üçüncü kaleci olduğunu hatırlatan Güneş, karşılaştığı güçlükler karşısında kimseye kızmadığını ve çalışmayı sürdürdüğünü anlattı.
Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen deneyimli futbol adamı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Trabzonspor'a ilk geldiğimde yaşım 17 ve üçüncü kaleciydim. Hep derler ki, 'Sen kimseyi oynatmadın.' Bu doğru değil. Beni başlangıçta istemediler sonra vazgeçemediler. Kimseye kızmadım. İnandığınız yolda devam edeceksiniz."