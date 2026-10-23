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Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atlete dopingden geçici men

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, doping testinde EPO tespit edilmesinin ardından geçici olarak yarışlardan men edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atlete dopingden geçici men
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, doping testinin pozitif çıkmasının ardından geçici olarak yarışlardan men edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki atletin numunesinde yasaklı madde eritropoietin (EPO) bulunduğu belirtildi. EPO, kanın oksijen taşıma kapasitesini ve dayanıklılığı artırıyor.

Açıklamada, söz konusu numunenin ağustos ayındaki 2026 Sidney Maratonu öncesinde Kenya'da yarışma dışı kontrol kapsamında alındığı kaydedildi.

Jepchirchir, Sidney Maratonu'nu 2 saat 18 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlamıştı.

Kenyalı atlet, nihai duruşmada karar verilene kadar yarışlara katılamayacak.

Peres Jepchirchir, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış, 2025'te yine Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da maratonda podyumun zirvesine çıkmıştı.

Kariyerinde 4 büyük maraton zaferi bulunan Jepchirchir, 2021'de New York, 2022'de Boston, 2024'te Londra ve 2026'da Sidney maratonlarını kazanmıştı.

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