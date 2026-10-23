Beşiktaş, Bakırköy deplasmanında 5 golle kazandı!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Bakırköy Kadın Futbol ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eyüpspor Futbol Akademisi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'A GALİBİYETİ POPOVIC GETİRDİ
Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Milica Popovic (3), Mesuare Begallo ve Esra Manya kaydetti. Milica Popovic, attığı üç golle karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
PEMBE TİŞÖRTLE SAHAYA ÇIKTILAR
Siyah-beyazlı futbolcular, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla karşılaşma öncesindeki ısınmaya pembe tişörtlerle çıktı.
SIRADAKİ RAKİP HAKKARİGÜCÜ
Beşiktaş, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Hakkarigücü Spor'u konuk edecek. Bakırköy Kadın Futbol ise bir sonraki hafta deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünye Kadın Spor Kulübü ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'A GALİBİYETİ POPOVIC GETİRDİ
Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Milica Popovic (3), Mesuare Begallo ve Esra Manya kaydetti. Milica Popovic, attığı üç golle karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
PEMBE TİŞÖRTLE SAHAYA ÇIKTILAR
Siyah-beyazlı futbolcular, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla karşılaşma öncesindeki ısınmaya pembe tişörtlerle çıktı.
SIRADAKİ RAKİP HAKKARİGÜCÜ
Beşiktaş, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Hakkarigücü Spor'u konuk edecek. Bakırköy Kadın Futbol ise bir sonraki hafta deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünye Kadın Spor Kulübü ile karşılaşacak.