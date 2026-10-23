Mustafa Gürsel: 'Sadece bir maç kazandık!'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, galibiyeti ve takımının son durumunu değerlendirdi.
"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"
"Bizim açımızdan baktığımızda buradan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Ama Boluspor son 3-4 haftaya baktığımızda iyi oynuyor. Son haftalarda yükselen, mücadele anlamında bir oyunları vardı. Bunu sahada gördük."
"SADECE BİR MAÇ KAZANDIK"
Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade eden Gürsel, ikinci yarıda gelen golün takıma öz güven kazandırdığını söyledi.
"Maça başladığımızda ilk 5. dakikada bir pozisyon vardı. O olsa belki daha farklı olabilirdi. Yani daha rahat ilk yarı geçebilirdi. Ama ondan sonraki süreçte, ilk yarı boyunca istediğimiz oyunu pek sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda golü bulduktan sonra biraz oyuncuların kendine öz güveni, biraz rahatlaması... Ama sadece bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."
"15 GÜNDE 4 MAÇ OYNADIK"
Son 15 günde dört karşılaşmaya çıktıklarını belirten Mustafa Gürsel, yoğun fikstür nedeniyle takımla yeterince çalışma fırsatı bulamadıklarını dile getirdi.
Maç takviminin normale dönmesiyle birlikte antrenmanlara daha fazla zaman ayırabileceklerini söyleyen Gürsel, takımın sezon öncesi hazırlık sürecine de değindi.
"BU LİG KOLAY DEĞİL"
Vanspor FK'nin geç oluşturulan bir kadroya sahip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Çoğu oyuncum sezon başını geçirmedi. Sonradan toplanan, geç toplanan bir takım. Bunun eksikliklerini de ligde bulunduğumuz durum itibarıyla hissediyoruz. Çünkü bu lig kolay değil."
"Baktığımızda çok deneyimli iyi takımlar var. Bunların arasında rahat bir sezon geçirmek istiyorsak, yukarı çıkmak istiyorsak tüm paydaşların camia olarak görevlerini yerine getirmesi, üstüne düşeni yerine getirmesi lazım."
"ÖNEMLİ OLAN DEVAMININ GELMESİ"
Vanspor FK'yi hak ettiği konuma taşımak için çalışacaklarını belirten Mustafa Gürsel, sezonun ilk yarısı için puan hedeflerini de açıkladı.
"Önemli olan bunun devamının gelmesi. Devamı gelirse bir anlam kazanacak. İlk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar en üst seviyede puan toplamak lazım. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bunu başarırız."
"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"
"Bizim açımızdan baktığımızda buradan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Ama Boluspor son 3-4 haftaya baktığımızda iyi oynuyor. Son haftalarda yükselen, mücadele anlamında bir oyunları vardı. Bunu sahada gördük."
"SADECE BİR MAÇ KAZANDIK"
Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade eden Gürsel, ikinci yarıda gelen golün takıma öz güven kazandırdığını söyledi.
"Maça başladığımızda ilk 5. dakikada bir pozisyon vardı. O olsa belki daha farklı olabilirdi. Yani daha rahat ilk yarı geçebilirdi. Ama ondan sonraki süreçte, ilk yarı boyunca istediğimiz oyunu pek sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda golü bulduktan sonra biraz oyuncuların kendine öz güveni, biraz rahatlaması... Ama sadece bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."
"15 GÜNDE 4 MAÇ OYNADIK"
Son 15 günde dört karşılaşmaya çıktıklarını belirten Mustafa Gürsel, yoğun fikstür nedeniyle takımla yeterince çalışma fırsatı bulamadıklarını dile getirdi.
Maç takviminin normale dönmesiyle birlikte antrenmanlara daha fazla zaman ayırabileceklerini söyleyen Gürsel, takımın sezon öncesi hazırlık sürecine de değindi.
"BU LİG KOLAY DEĞİL"
Vanspor FK'nin geç oluşturulan bir kadroya sahip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Çoğu oyuncum sezon başını geçirmedi. Sonradan toplanan, geç toplanan bir takım. Bunun eksikliklerini de ligde bulunduğumuz durum itibarıyla hissediyoruz. Çünkü bu lig kolay değil."
"Baktığımızda çok deneyimli iyi takımlar var. Bunların arasında rahat bir sezon geçirmek istiyorsak, yukarı çıkmak istiyorsak tüm paydaşların camia olarak görevlerini yerine getirmesi, üstüne düşeni yerine getirmesi lazım."
"ÖNEMLİ OLAN DEVAMININ GELMESİ"
Vanspor FK'yi hak ettiği konuma taşımak için çalışacaklarını belirten Mustafa Gürsel, sezonun ilk yarısı için puan hedeflerini de açıkladı.
"Önemli olan bunun devamının gelmesi. Devamı gelirse bir anlam kazanacak. İlk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar en üst seviyede puan toplamak lazım. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bunu başarırız."