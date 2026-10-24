Alperen Şengün'den şov ve galibiyet!

Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü deplasmanda 114-110 mağlup ederken gecenin yıldızı Alperen Şengün oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli oyuncu karşılaşmayı 29 sayıyla tamamladı ve maçın en skorer ismi oldu. Özellikle son çeyrekte sorumluluk alan Alperen, üst üste 8 sayı bularak Rockets'ın kritik bölümde ayakta kalmasını sağladı.
Spurs pota altında fiziksel üstünlüğünü sık sık kullanan 2.11'lik uzun, rakip savunmayı boyalı alanda zorladı; temas alarak hem çember çevresinden skor üretti hem de serbest atış çizgisine gitmeyi başardı.
Milli oyuncunun dördüncü çeyrekte arka arkaya bulduğu 8 sayı, Rockets'ın üstünlüğünü korumasında belirleyici oldu.
Houston'da Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaund ve 6 asist, Amen Thompson ise 20 sayı ve 10 ribaund üretti.
San Antonio cephesinde Victor Wembanyama 25 sayı ve 13 ribaund, çaylak Dylan Harper ise 20 sayı kaydetti.
Maçın son saniyesinde San Antonio beraberlik şansını yakaladı.
Victor Wembanyama potaya giderek skoru eşitlemeye çalıştı ancak Amen Thompson, bitime bir saniyeden az kala Wembanyama'nın turnikesini blokladı ve Rockets galibiyeti korudu.
Ardından Fred VanVleet'in serbest atışları sonucu belirledi.
Wembanyama, bir önceki pozisyonda uzak mesafeden üçlüğü isabet ettirmişti ancak Spurs koçu Mitch Johnson'ın top elinden çıkmadan önce mola istemesi nedeniyle basket geçerli sayılmadı.
Kevin Durant da bitime 1 dakika 34 saniye kala kritik bir üçlük isabeti bulurken, Houston son bölümde hata yapmayarak karşılaşmayı 114-110 kazandı.
Alperen Şengün böylece sezonun ikinci maçında da Rockets hücumunun merkezinde yer alırken, Houston yeni sezona 2 galibiyetle başladı.
Hawks'tan 47 sayılık kulüp rekoru
Atlanta Hawks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 128-81 yendi.
Rakibine 27 top kaybı yaptıran ve farkı son çeyrekte 49'a kadar çıkaran Hawks, 47 sayılık kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Önceki rekor, 2017'de Sacramento Kings karşısında alınan 46 sayılık galibiyetti.
Hawks'ta ilk beşte başlayan oyuncuların tamamı çift haneli sayıya ulaştı. Jalen Johnson 19 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, kenardan gelen Aaron Wiggins 19 sayı üretti.
Hornets'ta Naz Reid, 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Son şampiyon Knicks'ten kötü başlangıç
Boston Celtics, TD Garden'da New York Knicks'i 107-103 mağlup etti.
Celtics'te 36 sayının 25'ini ikinci yarıda atan Jayson Tatum, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı. Tatum, son 1,5 dakikada biri orta mesafeden, ikisi üçlük çizgisinin gerisinden attığı üç şutla galibiyette belirleyici oldu. Paul George ve Neemias Queta, 15'er sayı kaydetti.
Knicks'te Karl-Anthony Towns 22 sayı, 10 ribauntla oynadı. OG Anunoby 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Miles McBride 20, Jalen Brunson, 19 sayıyla parkeden ayrıldı.
Bu sonuçla Knicks, 2011-12 sezonundaki Dallas Mavericks'ten bu yana sezona iki yenilgiyle başlayan ilk son şampiyon oldu.
Los Angeles derbisini Lakers kazandı
Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 125-117 yendi.
Lakers'ta Austin Reaves, 13 şutun 10'unu sayıya çevirdi ve 28 sayı, 9 asistle takımının en skoreri oldu. Luka Doncic 23 sayı, 7 asist üretirken kariyerinin en yüksek top kaybını (11) yaptı. Walker Kessler 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 blokla oynadı.
Darius Garland 26 sayı attığı Clippers'ta, kenardan gelen Brook Lopez 22 sayıda kaldı.
Spurs pota altında fiziksel üstünlüğünü sık sık kullanan 2.11'lik uzun, rakip savunmayı boyalı alanda zorladı; temas alarak hem çember çevresinden skor üretti hem de serbest atış çizgisine gitmeyi başardı.
Milli oyuncunun dördüncü çeyrekte arka arkaya bulduğu 8 sayı, Rockets'ın üstünlüğünü korumasında belirleyici oldu.
Houston'da Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaund ve 6 asist, Amen Thompson ise 20 sayı ve 10 ribaund üretti.
San Antonio cephesinde Victor Wembanyama 25 sayı ve 13 ribaund, çaylak Dylan Harper ise 20 sayı kaydetti.
Maçın son saniyesinde San Antonio beraberlik şansını yakaladı.
Victor Wembanyama potaya giderek skoru eşitlemeye çalıştı ancak Amen Thompson, bitime bir saniyeden az kala Wembanyama'nın turnikesini blokladı ve Rockets galibiyeti korudu.
Ardından Fred VanVleet'in serbest atışları sonucu belirledi.
Wembanyama, bir önceki pozisyonda uzak mesafeden üçlüğü isabet ettirmişti ancak Spurs koçu Mitch Johnson'ın top elinden çıkmadan önce mola istemesi nedeniyle basket geçerli sayılmadı.
Kevin Durant da bitime 1 dakika 34 saniye kala kritik bir üçlük isabeti bulurken, Houston son bölümde hata yapmayarak karşılaşmayı 114-110 kazandı.
Alperen Şengün böylece sezonun ikinci maçında da Rockets hücumunun merkezinde yer alırken, Houston yeni sezona 2 galibiyetle başladı.
Hawks'tan 47 sayılık kulüp rekoru
Atlanta Hawks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 128-81 yendi.
Rakibine 27 top kaybı yaptıran ve farkı son çeyrekte 49'a kadar çıkaran Hawks, 47 sayılık kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Önceki rekor, 2017'de Sacramento Kings karşısında alınan 46 sayılık galibiyetti.
Hawks'ta ilk beşte başlayan oyuncuların tamamı çift haneli sayıya ulaştı. Jalen Johnson 19 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, kenardan gelen Aaron Wiggins 19 sayı üretti.
Hornets'ta Naz Reid, 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Son şampiyon Knicks'ten kötü başlangıç
Boston Celtics, TD Garden'da New York Knicks'i 107-103 mağlup etti.
Celtics'te 36 sayının 25'ini ikinci yarıda atan Jayson Tatum, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı. Tatum, son 1,5 dakikada biri orta mesafeden, ikisi üçlük çizgisinin gerisinden attığı üç şutla galibiyette belirleyici oldu. Paul George ve Neemias Queta, 15'er sayı kaydetti.
Knicks'te Karl-Anthony Towns 22 sayı, 10 ribauntla oynadı. OG Anunoby 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Miles McBride 20, Jalen Brunson, 19 sayıyla parkeden ayrıldı.
Bu sonuçla Knicks, 2011-12 sezonundaki Dallas Mavericks'ten bu yana sezona iki yenilgiyle başlayan ilk son şampiyon oldu.
Los Angeles derbisini Lakers kazandı
Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 125-117 yendi.
Lakers'ta Austin Reaves, 13 şutun 10'unu sayıya çevirdi ve 28 sayı, 9 asistle takımının en skoreri oldu. Luka Doncic 23 sayı, 7 asist üretirken kariyerinin en yüksek top kaybını (11) yaptı. Walker Kessler 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 blokla oynadı.
Darius Garland 26 sayı attığı Clippers'ta, kenardan gelen Brook Lopez 22 sayıda kaldı.
🔸 29 sayı 🔸 7 ribaund 🔸 7 asist 🔸 1 blok 😤Alperen Şengün, Teksas derbisinde Rockets'ı Wembanyama ve Spurs karşısında galibiyete taşıdı! https://t.co/jSADI1y2Wt
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) October 24, 2026
ALPEREN ŞENGÜN'DEN HARİKA SMAÇ 😤 https://t.co/2QU9SOx5Bp
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) October 24, 2026