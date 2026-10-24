CANLI: Fenerbahçe'de Divan Kurulu

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

"BEN, YARIN YOKUM!"

Aziz Yıldırım: "Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!"

Aziz Yıldırım: "Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde."



Aziz Yıldırım: "Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."



Aziz Yıldırım: "Son durum.. Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun."



Aziz Yıldırım: "Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin."

Aziz Yıldırım: "2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."



Aziz Yıldırım: "2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"



Aziz Yıldırım: "141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."



Aziz Yıldırım: "Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."



Aziz Yıldırım: "Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."



Aziz Yıldırım: "Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 Milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz."



Aziz Yıldırım: "Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde."



Aziz Yıldırım: "Samandıra'nın tapusunu aldık. 6 kişi Maltepe'deki çim sahaları yapmak için sözleşmeyi yaptık. 1 Nisan'da sahaları teslim edeceğiz. Binaların yapımı için Pazar günü de Ali Koç ile görüşeceğim."



"BAŞKA ÇARESİ YOK!"



Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz. Borçlana borçlana bir gün devlet el koyuyorum ya da sat der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok. Bu binaların bitmesin, bu sahaların bitmesi, akademinin hayata geçmesi, 86 milyon nüfus olan bir ülkede, Avrupa'da 5 milyonuz, çocuklar gelip milli takımda oynuyor, bizden oyuncu çıkmıyor. Sebebi sahalar ve tesisler. Eğitmen yok. Biz şimdi insanlara eğitim aldıracağız ve 5 yıl Fenerbahçe'ye imza atacak. Yeni bir organizasyon yapılacak. Liyakatle insanları getireceğiz. Bundan sonra da oyuncular altyapıdan getirip oynayacağız. Başka çaresi yok, haberiniz olsun."



"MEMLEKETTE SEVGİ YOK!"



Aziz Yıldırım: "Bir gazete yazıyor: "Fenerbahçe takım olamadı." diyor. Tamam, güzel. Bunların hepsine bir gün cevap vereceğim. Türkiye çok kötü bir yere gitti ve gidiyor. Sevgi bitmiş, memlekette sevgi yok. Herkes birbirinin aleyhine konuşuyor. Biz alışkınız ama genç arkadaşlar var. Bu sosyal medya bende yok. Benim doğrum neyse onu yaparım, o doğru yanlış da olabilir."



"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM!"



Aziz Yıldırım: "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."



"MAYISA KADAR SABREDİN!"



Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi! Ne istiyorsunuz. Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!"



Aziz Yıldırım: "Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz."

Aziz Yıldırım: "2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem."



"İSMAİL KARTAL BENİMLE BERABER AYRILIR!"



Aziz Yıldırım: "Slavia Prag maçında bağırdılar: "İsmail Kartal istifa." İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?"



Aziz Yıldırım: "Tek Fenerbahçe var, ikinci bir Fenerbahçe yok! YouTube da para kazanacağım diye program yapıyorlar ve insanlar buna kanıyor. Buna üzülüyoruz."



Aziz Yıldırım: "Nokta atışı transferler yaptık. Bugün ligde herhangi bir kopma var mı, herhangi bir şey var mı bizim üzüleceğimiz?"



"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"



Aziz Yıldırım: "Biz şampiyon olacağız, inanın!"

TOPLAM BORCU AÇIKLANDI

"Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben Mayıs'tan sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın.""60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüper, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?""Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!""İçinde bulunduğumuz ayda, Türk futbolunda önemli gelişmelere şahit olduk. Bu gelişmeler bizim her divan kurulunda söylediğimiz konularla ilgili. Bizler bu konuları dile getirirken, rakiplerimiz bu konuların maddi gerçeklikle örtüşmediği, futbolda elde edemediğimiz şampiyonluklara bahane olarak gündeme taşıdığımızı söylüyordu. Bugünse durum çok farklı. Bugün bizi eleştiren kişilerin, bizim o gün ısrarla dile getirdiğimiz gerçekler üzerinden söylemlerini duyuyoruz. Geçmişte geniş bir kitlenin diline pelesenk olana bir söylemi vardı; "Sen Fenerbahçe ise hakemi ve federasyonu da yeneceksin." Ne oldu, bugün ne değişti? Bugün bu konuyla ilgili sesi gür çıkanlara, bizim onlarca yıldır söylediğimiz gerçekleri bugün söylemeye başlayanlara asla inanmayın!""Bunlar hiçbir şekilde samimi değiller. Bunlar ayarını bozdukları Türk futbol sisteminden nemalanlardır! Bunların amacı bu bozuk düzeni, kendilerine yakın aktörlerle doldurmak ve yine bozuk sistemden yararlanabilmektir." Yıllardır söylediğimiz, Türk futbolunda gözümüzün trajik bir tiyatro oynanıyor sözünün ne kadar maddi büyük bir gerçekliğe dayandığı ortaya çıkmıştır! Bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar ancak bugün Fenerbahçe'nin söylemlerindeki haklılığı hem de çok acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün Türk futbolu tarihinin en büyük kurumsal çöküşünü yaşamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MHK Başkanı'nın ve birçok üst düzey hakem yöneticisi tutuklanmış ya da haklarında adli kontrol kararı verilmiş olması, yıllardır karşı karşıya olduğumuz organize yapının adli olarak da ortaya çıkartılması mahiyetindedir.""Binlerce TFF bağlısı ve hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği ve ceza aldıkları, UEFA'nın Türk futbolundaki olağanüstü gelişmeleri takibe alarak Türkiye'ye gözlemci kararı aldığı bu süreçte biz hep aynı noktadayız. Bizler Türk futbolunun paydaşlarının ortak menfaatleri için yeni sistem kurulması amacıyla bozuk sisteme karşı mücadele ederken, bu bozuk düzenden beslenen rakiplerimiz hala kendi küçük çıkarlarının peşinde koşmakta ve samimi olmayan açıklamalarda bulunmaktadır!""Onların TFF veya MHK ile ilgili attıkları istifa çığlıkları, mevcut adil olmayan çarkı kendi kadrolarıyla döndürmek içindir! Türk futbolunda trajik bir komedi oynanıyor dediğimizde söylemek istediğimiz budur! Bizim istediğimiz net, bu çürümüş sistemin kökten değişmesi! Şeffaflığın, denetimin ve hesap verebilirliğin Türk futbolunda eksiksiz olarak hakim olmasıdır. Güvenin kişilere değil, sisteme ve kurumlara karşı olmasıdır. Futbolun paydaşlarının bugünkü TFF başkan ve yönetimi yerine yeni bir başkan ve yönetim arayışından öncelenmesinden vazgeçilmesi, Türk futbolunda kurumsal köklü bir değişiklik için derhal bir araya gelmesi şarttır. Bunu yapmazsak, Türk futbolu adliyelere düşmekten de UEFA denetimine girmekten de vazgeçemez!""Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde 145 milyon Euro gelir, 133 milyon Euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon Euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon Euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon Euro'ya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon Euro azalmıştır."Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Ağustos 2026 itibarıyla net borcun 164 milyon euro olduğunu açıkladı.