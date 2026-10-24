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Vincenzo Italiano dediğini yaptı!

Beşiktaş'ta göreve geldiğinden bu yana skor yükünü genele yayma isteğinde olan Vincenzo Italiano, çalışmalarının karşılığını alıyor. 17 resmi maçın 12'sini kazanan siyah-beyazlılarda sahaya çıkan oyunculardan 16'sı gol veya asist katkısı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 10:24
Haber: Sabah
Vincenzo Italiano dediğini yaptı!
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Beşiktaş, bu sezon oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken, geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano, sezon başında göreve geldiğinde hücumu düşünen, enerjisi yüksek ve mücadele eden takım vadetmişti. İtalyan teknik adamın öğrencileri, bunun karşılığını hücum tarafında karşılamayı başardı. Bu sezon 9 iç saha müsabakası oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 48 yaşındaki başarılı teknik adam, takımın skor yükünü genele yayma arzusunun karşılığını da aldı.

ZİRVEDE KAPTAN ORKUN VAR

Siyah-beyazlılarda bu sezon sahaya çıkan oyunculardan 16'sı skor üretti. Yüksek sayıda isimden gol ve asist olarak katkı alan Beşiktaş'ta son olarak Crystal Palace maçında Salih Özcan, bu sezon ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi de ilk golünü kaydetti. Aynı zamanda 7 asistle sezonu devam ettiren Junior Olaitan ise ilk golüyle tanıştı. Takımın skor yükünde zirve 5 gol, 4 asistle kaptan Orkun Kökçü'ye ait. ıtaliano, takımın hücum zenginliğinden son derece mutlu. Tecrübeli hoca, işin savunma tarafını da çözüme kavuşturduğu takdirde daha iyi bir ekip ortaya çıkacağını düşünüyor.  

 



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