Ve Ronaldinho, sahaya çıkıyor!

Serie C Ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzalayan Ronaldinho, sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 46 yaşındaki Brezilyalı efsane, 15 Kasım'da oynanacak Forli derbisinde sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Ronaldinho ne zaman oynayacak?" sorusuna yanıt veren Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, "15 Kasım'daki maçta sahada olacak." ifadelerini kullandı.
11 yıl sonra futbola geri dönen Ronaldinho, İtalyan ekibine futbolculuğunun yanı sıra elçi olarak da hizmet veriyor. Ronaldinho'nun, İtalyan ekibinin hisselerinden payı da bulunuyor.
BİR DÖNEMİN BÜYÜK EFSANESİ
Kariyeri boyunca dünyanın en önemli kulüplerinin formasını giyen Ronaldinho, Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'da gösterdiği performanslarla adından söz ettirdi.
Özellikle Barcelona formasıyla yaşadığı başarılarla futbol tarihine geçen Brezilyalı yıldız; UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve birçok bireysel ödül kazanırken, 2005 yılında Altın Top'un da sahibi olmuştu.
11 yıl sonra futbola geri dönen Ronaldinho, İtalyan ekibine futbolculuğunun yanı sıra elçi olarak da hizmet veriyor. Ronaldinho'nun, İtalyan ekibinin hisselerinden payı da bulunuyor.
BİR DÖNEMİN BÜYÜK EFSANESİ
Kariyeri boyunca dünyanın en önemli kulüplerinin formasını giyen Ronaldinho, Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'da gösterdiği performanslarla adından söz ettirdi.
Özellikle Barcelona formasıyla yaşadığı başarılarla futbol tarihine geçen Brezilyalı yıldız; UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve birçok bireysel ödül kazanırken, 2005 yılında Altın Top'un da sahibi olmuştu.