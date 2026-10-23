Bugün
20:00
Alanyaspor
Kocaelispor
Bugün
20:00
Boluspor
Vanspor FK
Bugün
21:30
VfB Stuttgart
Mönchengladbach
Bugün
22:00
Ipswich Town
N. Forest
Bugün
22:00
Alaves
Malaga
Bugün
21:45
Torino
Monza
Bugün
21:45
Brest
Nice
Bugün
21:00
Go Ahead Eagles
Telstar

Nenad Bjelica: "Birlik ve beraberlikle buradan çıkarız"

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bjelica, "Bu durumdan çıkabilmek için birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bu birlik beraberliği gösterecek olursak bu zor durumdan çıkacağımızdan eminim." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nenad Bjelica: 'Birlik ve beraberlikle buradan çıkarız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, bulundukları zor durumdan çıkacaklarına inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, takımın genel durumunu ve cumartesi günü yapacakları Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi.

Sezon başında yeni kadro oluşturulması nedeniyle takımın biraz zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Bjelica, "Geldiğim ilk günden bu yana burada birlik beraberlik bulunduğunu, antrenmanlarda da çalışmaktan zevk alan oyuncu grubu olduğunu söylemem gerekiyor. Antrenmanlarda hepsi yüzde 100'ünü veriyor. Bu zor durumdan çıkacağımızdan eminim. Bir hoca olarak ilk defa böyle bir durumu tecrübe etmiyorum. Çok farklı ülkelerde buna benzer zor durumda olan birçok kulüpte çalışma fırsatım oldu. Bu durumdan çıkabilmek için birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bu birlik beraberliği gösterecek olursak bu zor durumdan çıkacağımızdan eminim." dedi.

Bjelica, cumartesi günü yapacakları Amed Sportif Faaliyetler maçında takımda değişiklikler olacağına işaret ederek, "Kadroda 19 oyuncumuz ve 2 kalecimiz olacak. Emre Kılınç'ın son oynadığımız maç sonrasında biraz ağrısı oldu. Gerçekleştirdiğimiz antrenmanların tamamında bulunamadı. Cumartesi günü tam olarak durumuna bakıp öyle karar vereceğiz ama kadroda mutlaka değişiklikler olacaktır." ifadesini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in güçlü bir rakip olduğuna dikkati çeken Bjelica, "Ligde ikinci sırada bulunuyorlar. İyi bir kadroya, tecrübeli oyunculara sahipler. Aynı zamanda genç oyuncuları var. Çok hızlı oynadıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle kontrataklarda çok etkili bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yaparak yüzde 100'ü vererek başarılı bir sonuç alıp galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Üst üste alınan mağlubiyetlerle takımda öz güven kaybı oluştuğunu aktaran Bjelica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii bizim işimiz de burada takıma tekrar o öz güveni aşılamak olacaktır. Sonuç, sadece bir problemle açıklanacak bir şey değil. Bu sebeplerin hepsinin bir açıklaması var. Şu an sakat olan oyuncularımız var. Onlar sakatlıklarını atlatıp tekrar takıma katıldıklarında hem daha fazla opsiyonumuz olacak hem de çok daha güçlü bir ekip haline geleceğiz. Şu an için takımla alakalı şunu net şekilde söyleyebilirim, birlik beraberlik anlamında takımda herhangi bir eksiklik yok. Bu durumdan çıkmak istediğini gösteren bir ekipten bahsediyoruz. Şu an tek odak noktam bu karşılaşma ve bu karşılaşmadan alınacak 3 puan. Adım adım gitmeliyiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.