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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 14:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde en ucuz bilet 2.800 TL olarak açıklandı. Derbideki en pahalı bilet ise 60.000 Bin TL oldu.

Süper Lig'deki dev derbinin biletleri cuma günü öncelikli satışa çıktı. Derbi biletleri cumartesi günü saat 11.00'de ise genel satışa sunulacak.

Derbide bilet fiyatları:





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