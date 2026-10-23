Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde en ucuz bilet 2.800 TL olarak açıklandı. Derbideki en pahalı bilet ise 60.000 Bin TL oldu.
Süper Lig'deki dev derbinin biletleri cuma günü öncelikli satışa çıktı. Derbi biletleri cumartesi günü saat 11.00'de ise genel satışa sunulacak.
Derbide bilet fiyatları:
Süper Lig'deki dev derbinin biletleri cuma günü öncelikli satışa çıktı. Derbi biletleri cumartesi günü saat 11.00'de ise genel satışa sunulacak.
Derbide bilet fiyatları: