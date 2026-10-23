Charles Barkley, LeBron James'in kariyerinin dört ayrı Hall of Fame kariyeri olarak değerlendirilebileceği görüşüne karşı çıktı. Shaquille O'Neal ise yıldız oyuncuyu savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Philadelphia 76ers ile Cleveland Cavaliers karşılaşması öncesinde Ernie Johnson, James'in farklı takımlardaki dönemlerinde elde ettiği başarıları gösteren bir grafik paylaştı.
James'in kariyerindeki dört ayrı dönemin de tek başına Hall of Fame düzeyinde değerlendirilebileceği görüşü, Barkley'nin tepkisini çekti.
James'in her dönemde güçlü kadrolar kurduğunu savunan Barkley, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü takımlarını yıldızlarla doldurdu. O zaman altı-yedi şampiyonluğu vardır diye düşünüyorum. Bir dakika, yokmuş."
O'Neal'ın, James'in dört şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatması üzerine Barkley sözlerini sürdürdü:
"Michael Jordan'ın da altı şampiyonluğu var. O yüzden onları karşılaştırmayı bırakın.
Her seferinde takımını yıldızlarla doldurdu. LeBron'a saygım sonsuz ama karşıma geçip dört ayrı Hall of Fame kariyeri olduğunu söylemeyin.
Takımlarını bu şekilde kuruyorsa dört şampiyonluktan fazlasına sahip olmalıydı."
Ernie Johnson'ın tartışmaya erken ısındığını söylemesi üzerine Barkley, tepkisinin özellikle O'Neal'a yönelik olduğunu belirtti:
"Çünkü beni sinirlendiriyorsunuz. Kenny, seni kastetmiyorum. Ernie, seni de kastetmiyorum.
O grafiği gösterip takımlarını yıldızlarla doldurduğu için dört ayrı Hall of Fame kariyeri olduğunu söyleyeceksiniz."
O'Neal ise Johnson'ın değerlendirmesine katıldığını söyledi:
"Ernie, söylediklerine dayanarak sana katılıyorum. Harika bir kariyer geçirdi.
Her zaman en iyi oyuncunun kim olduğunu konuşuyorlar. Bence üç isim her zaman anılmalı: Kobe, LeBron ve Jordan.
Kimi seçtiğiniz umurumda değil ama o üç oyuncudan mutlaka söz etmelisiniz."
James'in kadro kurulmasında söz sahibi olmasını da doğal bulduğunu belirten O'Neal, şunları söyledi:
"Bütün istatistiklere sahip. Takımını güçlendirdi. Zaten yapmanız gereken bu.
Genel menajerinizin yanına gidip 'Bu oyuncuyu istiyorum, şu oyuncuyu istiyorum' demelisiniz."
Tartışma sırasında O'Neal, Barkley'nin de Phoenix Suns döneminde güçlü bir kadroda oynadığını savundu.
Barkley ise Suns'a takas edildiğini ve istediği oyuncuları yönetime aldıracak bir etkisi olmadığını söyleyerek karşı çıktı.
O'Neal'ın yardım istediği için yönetime gittiğini öne süren Barkley, eski takım arkadaşlarını da hatırlattı:
"Kobe ve Dwyane vardı, yine de daha fazlasına ihtiyaç duydun."
O'Neal ise şampiyonluk hedefleyen bir süperstarın, yanında görmek istediği oyuncular konusunda yönetime görüş bildirmesinin görevinin bir parçası olduğunu savundu.
Tartışmaya konu olan grafikte James'in kariyerindeki dört dönem öne çıkarıldı.
Cleveland'daki ilk döneminde iki MVP ödülü, altı All-NBA seçimi, 2008 sayı krallığı ve 2007 NBA Finali bulunuyordu.
Miami Heat döneminde iki MVP ödülü, dört All-NBA seçimi, iki şampiyonluk ve dört NBA Finali elde etti.
Cavaliers'a dönüşünde dört kez All-NBA birinci takımına seçildi, dört kez MVP oylamasında ilk beşte yer aldı ve 2016 şampiyonluğunu kazandı.
Lakers döneminde ise yedi All-NBA seçimine ulaştı, 2020 şampiyonluğunu yaşadı, 40 yaşında All-NBA takımına seçilen ilk oyuncu oldu ve NBA'in tüm zamanlar sayı rekorunu kırdı.
James'in kariyerindeki dört ayrı dönemin de tek başına Hall of Fame düzeyinde değerlendirilebileceği görüşü, Barkley'nin tepkisini çekti.
James'in her dönemde güçlü kadrolar kurduğunu savunan Barkley, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü takımlarını yıldızlarla doldurdu. O zaman altı-yedi şampiyonluğu vardır diye düşünüyorum. Bir dakika, yokmuş."
O'Neal'ın, James'in dört şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatması üzerine Barkley sözlerini sürdürdü:
"Michael Jordan'ın da altı şampiyonluğu var. O yüzden onları karşılaştırmayı bırakın.
Her seferinde takımını yıldızlarla doldurdu. LeBron'a saygım sonsuz ama karşıma geçip dört ayrı Hall of Fame kariyeri olduğunu söylemeyin.
Takımlarını bu şekilde kuruyorsa dört şampiyonluktan fazlasına sahip olmalıydı."
Ernie Johnson'ın tartışmaya erken ısındığını söylemesi üzerine Barkley, tepkisinin özellikle O'Neal'a yönelik olduğunu belirtti:
"Çünkü beni sinirlendiriyorsunuz. Kenny, seni kastetmiyorum. Ernie, seni de kastetmiyorum.
O grafiği gösterip takımlarını yıldızlarla doldurduğu için dört ayrı Hall of Fame kariyeri olduğunu söyleyeceksiniz."
O'Neal ise Johnson'ın değerlendirmesine katıldığını söyledi:
"Ernie, söylediklerine dayanarak sana katılıyorum. Harika bir kariyer geçirdi.
Her zaman en iyi oyuncunun kim olduğunu konuşuyorlar. Bence üç isim her zaman anılmalı: Kobe, LeBron ve Jordan.
Kimi seçtiğiniz umurumda değil ama o üç oyuncudan mutlaka söz etmelisiniz."
James'in kadro kurulmasında söz sahibi olmasını da doğal bulduğunu belirten O'Neal, şunları söyledi:
"Bütün istatistiklere sahip. Takımını güçlendirdi. Zaten yapmanız gereken bu.
Genel menajerinizin yanına gidip 'Bu oyuncuyu istiyorum, şu oyuncuyu istiyorum' demelisiniz."
Tartışma sırasında O'Neal, Barkley'nin de Phoenix Suns döneminde güçlü bir kadroda oynadığını savundu.
Barkley ise Suns'a takas edildiğini ve istediği oyuncuları yönetime aldıracak bir etkisi olmadığını söyleyerek karşı çıktı.
O'Neal'ın yardım istediği için yönetime gittiğini öne süren Barkley, eski takım arkadaşlarını da hatırlattı:
"Kobe ve Dwyane vardı, yine de daha fazlasına ihtiyaç duydun."
O'Neal ise şampiyonluk hedefleyen bir süperstarın, yanında görmek istediği oyuncular konusunda yönetime görüş bildirmesinin görevinin bir parçası olduğunu savundu.
Tartışmaya konu olan grafikte James'in kariyerindeki dört dönem öne çıkarıldı.
Cleveland'daki ilk döneminde iki MVP ödülü, altı All-NBA seçimi, 2008 sayı krallığı ve 2007 NBA Finali bulunuyordu.
Miami Heat döneminde iki MVP ödülü, dört All-NBA seçimi, iki şampiyonluk ve dört NBA Finali elde etti.
Cavaliers'a dönüşünde dört kez All-NBA birinci takımına seçildi, dört kez MVP oylamasında ilk beşte yer aldı ve 2016 şampiyonluğunu kazandı.
Lakers döneminde ise yedi All-NBA seçimine ulaştı, 2020 şampiyonluğunu yaşadı, 40 yaşında All-NBA takımına seçilen ilk oyuncu oldu ve NBA'in tüm zamanlar sayı rekorunu kırdı.