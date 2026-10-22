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Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 7. haftasında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos deplasmanında
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 7. haftasında 23 Ekim Cuma günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sunel Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.15'te başlayacak.

Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos deplasmanında yaşadığı yenilginin ardından önce Zalgiris'i ardından da Partizan'ı yenerek yeniden çıkış yakaladı.

Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, ligde en fazla kazanan 4 takımdan birisi konumunda.

Fenerbahçe gibi 5 galibiyeti bulunan Olympiakos, ligde tek yenilgisini Virtus Bologna deplasmanında yaşadı.

Son 2 maçında önce deplasmanda Valencia'yı 102-97, ardından rakip sahada Barcelona'yı 105-100 yenen Yunanistan temsilcisi, 2 maçta da 100 sayıyı geçti.

İki takım 2000 yılından bu yana 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 20'sini Olympiakos, 19'unu Fenerbahçe kazandı.

Geçen sezon her iki ekip de lig maçlarında kendi sahalarındaki mücadelelerden galibiyetle ayrılırken Dörtlü Final'de Olympiakos, Fenerbahçe'ye 79-61 üstünlük kurmuştu.

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