Aston Villa'dan Avrupa'da gövde gösterisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Aston Villa, Viking'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ross Barkley, 37. dakikada penaltıdan Emiliano Buendia ve 62. dakikada rakip oyuncu Henrik Heggheim kendi kalesine kaydetti. Viking'in tek golü ise 84. dakikada Peter Christiansen'den geldi.



Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 6-0 mağlup eden Aston Villa, Viking karşısında da kazanarak turnuvada 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Viking ise 1 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Aston Villa, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Viking ise bir sonraki maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.



