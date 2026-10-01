UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Aston Villa, Viking'i konuk etti.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ross Barkley, 37. dakikada penaltıdan Emiliano Buendia ve 62. dakikada rakip oyuncu Henrik Heggheim kendi kalesine kaydetti. Viking'in tek golü ise 84. dakikada Peter Christiansen'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 6-0 mağlup eden Aston Villa, Viking karşısında da kazanarak turnuvada 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Viking ise 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Aston Villa, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Viking ise bir sonraki maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Aston Villa'dan Avrupa'da gövde gösterisi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden Aston Villa, 3. haftada da Viking'i 3-1 yenerek 9 puana ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Aston Villa, Viking'i konuk etti.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
-
9
Jorge Mendes'ten Victor Osimhen'e sürpriz teklif!
-
8
Lamine Yamal'a kafa atmanın cezası belli oldu
-
7
Barcelona, PSG'yi UEFA'ya şikayet edecek!
-
6
Aziz Yıldırım'dan maç sonu flaş hareket! 2-2 olunca dayanamadı
-
5
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Asensio ve Ake
-
4
Fenerbahçe taraftarının tepkisine Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken karşılık
-
3
L'Equipe'ten Guendouzi'ye sert eleştiri: "Fenerbahçe'yi batırdı!"
-
2
PSG'den Khvicha Kvaratskhelia açıklaması! Galatasaray maçında yok
-
1
Lille - Galatasaray: 11'ler
- 00:39 Gaziantep FK'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
- 00:28 Club Brugge'dan evinde rahat galibiyet!
- 00:12 Aston Villa'dan Avrupa'da gövde gösterisi!
- 00:11 Real Madrid'den olay Arda Güler paylaşımı!
- 00:08 Davide Ancelotti: 'Galatasaray'a da aynı bedeli ödedik!'
- 00:04 Fenerbahçe'nin rakibinden Sporting karşısında sürpriz!
- 00:03 Verdonk: "Galatasaray'dan çok kolay goller yedik"
- 23:59 Real Betis, Feyenoord'u tek golle geçti!
- 23:54 10 kişi Inter, Arda Turan'ın Shakhtar'ını tek golle geçti
- 23:54 Arda Güler attı, Real Madrid doludizgin!
- 23:52 Bayern Münih ile Arsenal yenişemedi!
- 23:34 Fenerbahçe Tarfin, Rapid Bükreş'i farka boğdu!
- 23:24 Perrin: "Galatasaray'ın golleri şok oldu"
- 23:15 Galatasaray'ın deplasman hasreti sona erdi
- 23:11 UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
- 23:10 Galatasaray, Fransa'da 25 yıl sonra kazandı
- 23:04 Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına teşekkür
- 22:54 Abdülkerim Bardakcı: "Derbiler bizim için farklı"
- 22:45 Uğurcan Çakır: "Galibiyeti hak ettik"
- 22:37 Yunus Akgün: "Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk"
- 22:31 Okan Buruk'tan Lille galibiyeti sonrası Fenerbahçe sözleri
- 22:02 Lucas Torreira: "Çok zor bir maçtı"
- 22:01 Victor Osimhen: "Derbiyi dört gözle bekliyoruz"
- 21:48 Galatasaray, Lille karşısında bir ilki başardı!
- 21:43 Como'dan Manchester United'a Şampiyonlar Ligi'nde ağır darbe!
- 21:26 İşte gerçek Galatasaray bu!
- 21:20 Berke Özer, 542 gün sonra Galatasaray'a karşı!
- 21:15 Osimhen, eski takımına karşı sahada!
- 21:10 Galatasaray'da Singo 7 maç sonra kadroda!
- 20:57 Asensio'dan sakatlık açıklaması! "Daha erken dönmek için her yolu denedim"
- 20:47 Abdülkerim Bardakcı'nın Şampiyonlar Ligi hasreti bitti
- 20:39 Tyrick Mitchell: "Daha agresif olmak zorundayız"
- 20:16 Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü!
- 20:07 Pierre Sage: "Beşiktaş gerçekten iyi bir takım"
- 19:57 Yunus Akgün'den 65 saniyede rekor!
- 19:39 Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil'den FIFA'ya çifte standart tepkisi
- 19:13 Okan Buruk'tan Lille analizi: "En büyük hedefleri geçiş oyunu"
- 19:10 Montella'nın feragat belgesi Adana Demirspor'a ulaştı
- 18:43 Haaland - Guardiola: 15 milyar dirhemlik proje!
- 18:41 Wilfried Singo'dan sakatlık açıklaması: "Kademeli olacak"
- 18:40 Dusan Alimpijevic: "Aramızda büyük sırlar yok"
- 18:34 Lille - Galatasaray: 11'ler
- 17:54 Trabzonspor'un eski futbolcusu Nemsadze hayatını kaybetti
- 17:49 Pendikspor'da Murat Şahin dönemi
- 17:41 Besnik Hasi: "Galatasaray'dan daha önemliler!"
- 17:30 Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı gözaltında!
- 17:16 Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenecek "Cumhuriyet Koşusu" için geri sayım başladı
- 16:52 Galatasaray U19, Lille'e 3 golle kaybetti
- 16:10 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Asensio ve Ake
- 15:37 Barcelona'ya El Clasico öncesi kötü haber!
- 15:21 Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için isim isim açıklama
- 15:07 Durant, Rockets'ı favori görmeyenlere: "Kimin umurunda?"
- 15:07 Kessler: "Lakers için her şeyimi vermeye hazırım"
- 14:59 Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek
- 14:51 UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
- 14:47 Modibo Sagnan'dan Trabzonspor açıklaması
- 14:35 Wilfred Ndidi: "Son maçtan dersler aldık"
- 14:14 Joe Cole'den Fabian Ruiz için büyük övgü!
- 14:01 Lamine Yamal'a kafa atmanın cezası belli oldu
- 13:56 Kimmich'i yıkan haber: Arsenal maçında yok