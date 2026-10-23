CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Sunel Arena'da oynanan mücadele saat 21.15'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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1.ÇEYREK
OLYMPIAKOS: 0
FENERBAHÇE TARFİN: 0
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Sunel Arena'da oynanan mücadele saat 21.15'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.ÇEYREK
OLYMPIAKOS: 0
FENERBAHÇE TARFİN: 0
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE