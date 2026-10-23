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CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 7. haftasında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 21:05
Fotoğraf: X.com
CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos
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EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sunel Arena'da oynanan mücadele saat 21.15'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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1.ÇEYREK

OLYMPIAKOS: 0

FENERBAHÇE TARFİN: 0

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