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Glint Çayırova'dan Bursaspor'a geçit yok!

Glint Çayırova Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bursaspor Basketbol'u 83-64 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Glint Çayırova'dan Bursaspor'a geçit yok!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Bursaspor Basketbol'u 83-64 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabakada ilk yarının son dakikası içinde yaşanan skorbord arızası nedeniyle bir süre duran oyun, sorunun giderilmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise ligdeki dördüncü yenilgisini yaşadı.

Salon: Çayırova Belediyesi

Hakemler: Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör, Alper Gökçebel

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 20, Sulaimon 4, White 22, Brooks 6, Simmons 11, Sokolowski 6, Kartal Özmızrak 6, Gallinat 1, Enes Berkay Taşkıran 7, Emin Kara

Bursaspor Basketbol: Hammonds 6, Watson 5, Ergi Tırpancı 7, Brandon 8, Brown 19, Freeman 6, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 10, Moore

1. Periyot: 20-15

Devre: 43-28

3. Periyot: 65-45

Beş faulle çıkanlar: 32.05 Ergi Tırpancı, 34.20 Hammonds (Bursaspor Basketbol)



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