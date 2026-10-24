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Ipswich Town'a Enciso hayat verdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Ipswich Town, sahasında Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ipswich Town'a Enciso hayat verdi!
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Ipswich Town, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken konuk ekibin golünü Neco Williams, ev sahibinin golünü ise Julio Enciso kaydetti.

NOTTINGHAM FOREST ÖNE GEÇTİ!

Tümü
Karşılaşmaya etkili başlayan Nottingham Forest, ilk bölümde Morgan Gibbs-White ve Jair Cunha ile gol aradı.

Konuk ekip, Daniel Munoz'un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Neco Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Golün ardından Gibbs-White ile farkı artırmaya yaklaşan Forest, Ipswich kalecisi Christian Walton ve Leif Davis'in müdahalelerine takıldı.

ENCISO BERABERLİĞİ GETİRDİ!

İlk yarının son bölümünde Ipswich Town, Julio Enciso'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Nottingham Forest savunmacısı Nikola Milenkovic'in kalecisine gönderdiği kısa geri pası değerlendiren Enciso, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarının başında Nottingham Forest'ın geliştirdiği atakta James McAtee, Issa Diop'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Thomas Bramall, pozisyonu VAR monitöründe inceledi. İncelemenin ardından McAtee'nin topu kaleden uzak bir yöne taşıdığını değerlendiren hakem, kırmızı kart yerine sarı kart kararı verdi.

FOREST FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmanın devamında Nottingham Forest, Murillo ve Dan Ndoye ile gole yaklaştı ancak Ipswich savunması tehlikeleri önledi.

Ev sahibi ekipte Liam Delap'ın yakaladığı fırsatlar sonuçsuz kalırken son bölümde Forest adına Callum Hudson-Odoi önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

IPSWICH 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU!

Bu beraberlikle Ipswich Town, Premier Lig'de 9. sıradaki yerini korudu.

Ev sahibi ekip, Ocak 2002'den bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste iç saha galibiyeti alma fırsatını değerlendiremedi.

Nottingham Forest ise ligde üst üste dördüncü maçından da galibiyet çıkaramadı. Oliver Glasner yönetimindeki ekip, küme düşme hattının üzerinde yer aldı.

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