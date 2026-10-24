İsmail Kartal'dan Guendouzi'ye özel görev!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın taktik hazırlıkları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın teknik direktörünün, rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek futbolcularına özel görevler verdiği belirtildi.
Kartal'ın, Archie Brown'ın ardından Matteo Guendouzi'ye de Galatasaray derbisinde özel bir görev verdiği öne sürüldü.
GUENDOUZI'YE BATRAKOV GÖREVİ
İsmail Kartal'ın, Fransız orta saha oyuncusundan Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'u maç boyunca yakın markaj altında tutmasını istediği ifade edildi.
Guendouzi'nin, Batrakov'un savunma arkasına göndereceği pasları engellemesi ve sarı-kırmızılı takımın oyun kurulumundaki etkisini azaltması hedefleniyor.
"MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ONUNLA OYNAYACAKSIN"
İsmail Kartal'ın Guendouzi ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:
"Son haftalarda Galatasaray'ın hücumdaki başlangıçlarında Batrakov var. Sen maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın. Savunma arkasına pas atmasını ve geriden oyun kurmasını engelleyeceksin. Planımızın en önemli noktalarından biri de bu."
Deneyimli teknik adamın, Fransız futbolcudan bu görev için söz aldığı belirtildi.
GEÇEN SEZON DERBİDE TAKIMININ EN İYİSİYDİ
Fenerbahçe, geçen sezon Rams Park'ta oynanan Galatasaray derbisinden 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Ancak sarı-lacivertliler adına karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri Matteo Guendouzi olmuştu.
Fransız yıldız, mücadelede girdiği ikili mücadelelerin yüzde 60'ını kazanırken yüzde 84 pas isabeti yakalamıştı.
Guendouzi, 7 reyting puanıyla Fenerbahçe'nin en yüksek puan alan futbolcusu olarak karşılaşmayı tamamlamıştı.
Kartal'ın, Archie Brown'ın ardından Matteo Guendouzi'ye de Galatasaray derbisinde özel bir görev verdiği öne sürüldü.
GUENDOUZI'YE BATRAKOV GÖREVİ
İsmail Kartal'ın, Fransız orta saha oyuncusundan Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'u maç boyunca yakın markaj altında tutmasını istediği ifade edildi.
Guendouzi'nin, Batrakov'un savunma arkasına göndereceği pasları engellemesi ve sarı-kırmızılı takımın oyun kurulumundaki etkisini azaltması hedefleniyor.
"MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ONUNLA OYNAYACAKSIN"
İsmail Kartal'ın Guendouzi ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:
"Son haftalarda Galatasaray'ın hücumdaki başlangıçlarında Batrakov var. Sen maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın. Savunma arkasına pas atmasını ve geriden oyun kurmasını engelleyeceksin. Planımızın en önemli noktalarından biri de bu."
Deneyimli teknik adamın, Fransız futbolcudan bu görev için söz aldığı belirtildi.
GEÇEN SEZON DERBİDE TAKIMININ EN İYİSİYDİ
Fenerbahçe, geçen sezon Rams Park'ta oynanan Galatasaray derbisinden 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Ancak sarı-lacivertliler adına karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri Matteo Guendouzi olmuştu.
Fransız yıldız, mücadelede girdiği ikili mücadelelerin yüzde 60'ını kazanırken yüzde 84 pas isabeti yakalamıştı.
Guendouzi, 7 reyting puanıyla Fenerbahçe'nin en yüksek puan alan futbolcusu olarak karşılaşmayı tamamlamıştı.