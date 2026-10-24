Okan Buruk'tan derbi öncesi 15 kilometrelik uyarı!

Şampiyonlar Ligi'nden 4-2'lik Lille zaferiyle dönen Galatasaray, artık gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılıların iki ayrı kulvarda elde ettiği istatistiklerde göze çarpan en önemli detay koşu mesafeleri oldu.
FARK 15 KM
Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçından birini kazanıp ikisini kaybeden sarı kırmızılılar dev arenada ortalama 114 km mesafe katetti. Cimbom bununla birlikte ligde 99 km'lik koşu mesafesiyle yani 15 km daha az koşarak 'idare' ederken, haftalardır zirveyi de kaptırmadı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GİBİ..."
Oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Okan Buruk "Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi tempolu bir oyun istiyorum" dedi.
FARK 15 KM
Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçından birini kazanıp ikisini kaybeden sarı kırmızılılar dev arenada ortalama 114 km mesafe katetti. Cimbom bununla birlikte ligde 99 km'lik koşu mesafesiyle yani 15 km daha az koşarak 'idare' ederken, haftalardır zirveyi de kaptırmadı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GİBİ..."
Oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Okan Buruk "Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi tempolu bir oyun istiyorum" dedi.