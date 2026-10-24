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Fenerbahçe'de derbi alarmı! Samandıra'da kapılar kapandı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra'da hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 11:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi alarmı! Samandıra'da kapılar kapandı
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Trendyol Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, kritik karşılaşma öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma verdiği bir günlük iznin ardından yeniden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'de, Samandıra'daki hazırlık sürecine yönelik yeni önlemler alındığı belirtildi.

Tümü
SAMANDIRA'DA KAPILAR KAPANDI!

Galatasaray derbisine kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne takım ve yönetim dışındaki kişilerin girişine izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Bu süreçte ziyaretlerin iptal edileceği ve takımın tamamen derbi hazırlıklarına odaklanmasının hedeflendiği aktarıldı.

HER FUTBOLCUYA ÖZEL RAPOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ekibinin, Galatasaray'ın oyun planını detaylı şekilde analiz ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanların ardından hemen tesislerden ayrılmayacağı ve teknik heyetin hazırladığı görüntülü analizlere katılacağı ifade edildi.

Bu toplantılarda Galatasaray'ın güçlü ve zayıf yönlerinin oyunculara aktarılması planlanıyor.

Ayrıca her futbolcu için karşılaşmada mücadele edeceği rakip oyuncuya yönelik özel analiz raporları hazırlanacağı kaydedildi.

DERBİ ÖNCESİ KAMPA GİRECEKLER

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 25 Ekim Pazar günü Samandıra'da kampa gireceği belirtildi.

Teknik heyetin bu süreçte takımın konsantrasyonunu artırmayı ve oyuncuları derbiye en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK SINAV!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde galibiyet alarak hem Slavia Prag karşısında yaşanan puan kaybını geride bırakmak hem de şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerin derbiden mağlubiyetle ayrılması halinde zirveyle arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.

İsmail Kartal açısından da büyük önem taşıyan mücadele öncesinde Fenerbahçe, Rams Park'tan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

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