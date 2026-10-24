Ertuğrul Arslan: 'Duran toplardan kaybettik'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 2-1 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Arslan, ikinci golü bulmaları halinde karşılaşmanın farklı bir noktaya gidebileceğini ifade etti.
"OYUNUN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDEYDİ"
Mücadeleyi değerlendiren Arslan, hakem kararları hakkında konuşmayı tercih etmediğini ancak rakibin kazandığı serbest vuruşlara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
"Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 1-0'ı yakaladık, ikinci golü atsak maç başka bir yere gidecekti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yani ben prensip olarak hakem konuşmuyorum ama çok ucuz iki tane serbest vuruş gol oldu."
"SORUMLULUK HER ZAMAN BENİM"
Takımının duran toplardan yediği gollerle mağlup olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Arslan, genç oyuncularının zamanla tecrübe kazanacağını söyledi.
"Duran toptan yediğimiz iki golle mağlup olduk. Üzgünüm ama genç bir takımız. Bazen kırılganlıklarımız oluyor, bunu da düzelteceğiz. Oynaya oynaya tecrübeleneceğiz. Ben oynadığımız, şu ana kadar mağlup olduğumuz maçlar da dahil takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan memnunum.
Tabii ki bir teknik direktör olarak basının karşısına çıkıp yenilgiden sonra bir şeyleri anlatmak zor. Yani sorumluluk her zaman benim, oyuncularıma da bunu söyledim."
Arslan, mücadeleden vazgeçmeden güçlü şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
"OYUNUN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDEYDİ"
Mücadeleyi değerlendiren Arslan, hakem kararları hakkında konuşmayı tercih etmediğini ancak rakibin kazandığı serbest vuruşlara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
"Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 1-0'ı yakaladık, ikinci golü atsak maç başka bir yere gidecekti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yani ben prensip olarak hakem konuşmuyorum ama çok ucuz iki tane serbest vuruş gol oldu."
"SORUMLULUK HER ZAMAN BENİM"
Takımının duran toplardan yediği gollerle mağlup olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Arslan, genç oyuncularının zamanla tecrübe kazanacağını söyledi.
"Duran toptan yediğimiz iki golle mağlup olduk. Üzgünüm ama genç bir takımız. Bazen kırılganlıklarımız oluyor, bunu da düzelteceğiz. Oynaya oynaya tecrübeleneceğiz. Ben oynadığımız, şu ana kadar mağlup olduğumuz maçlar da dahil takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan memnunum.
Tabii ki bir teknik direktör olarak basının karşısına çıkıp yenilgiden sonra bir şeyleri anlatmak zor. Yani sorumluluk her zaman benim, oyuncularıma da bunu söyledim."
Arslan, mücadeleden vazgeçmeden güçlü şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.