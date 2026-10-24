Gebze Belediyespor'dan set vermeden galibiyet!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gebze Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 25-19, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.
GEBZE BELEDİYESPOR SET VERMEDİ
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Gebze Belediyespor, ilerleyen bölümde oyuna ağırlığını koydu.
Servislerde etkili olan ve rakibinin hücumlarını zorlaştıran ev sahibi ekip, Luka Marttilla ve Gökhan Gökgöz'ün katkısıyla ilk seti 25-19 kazandı.
İkinci sette Marek Sotola'nın da hücumda devreye girmesiyle üstünlüğünü sürdüren Gebze temsilcisi, bu setten de 25-19 galip ayrıldı.
ÜÇÜNCÜ SETTE FARK AÇILDI
Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan Gebze Belediyespor, servislerden bulduğu sayılarla farkı artırdı.
Marek Sotola ve Gökhan Gökgöz'ün etkili performansıyla üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son seti 25-12 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı.
MAÇIN EN SKORERİ SOTOLA
Gebze Belediyespor'da Marek Sotola, 14 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Gökhan Gökgöz ise 13 sayılık performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
Bu sonuçla Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
SET SONUÇLARI
1. Set: 25-19
2. Set: 25-19
3. Set: 25-12
Salon: Gebze Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
GEBZE BELEDİYESPOR SET VERMEDİ
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Gebze Belediyespor, ilerleyen bölümde oyuna ağırlığını koydu.
Servislerde etkili olan ve rakibinin hücumlarını zorlaştıran ev sahibi ekip, Luka Marttilla ve Gökhan Gökgöz'ün katkısıyla ilk seti 25-19 kazandı.
İkinci sette Marek Sotola'nın da hücumda devreye girmesiyle üstünlüğünü sürdüren Gebze temsilcisi, bu setten de 25-19 galip ayrıldı.
ÜÇÜNCÜ SETTE FARK AÇILDI
Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan Gebze Belediyespor, servislerden bulduğu sayılarla farkı artırdı.
Marek Sotola ve Gökhan Gökgöz'ün etkili performansıyla üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son seti 25-12 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı.
MAÇIN EN SKORERİ SOTOLA
Gebze Belediyespor'da Marek Sotola, 14 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Gökhan Gökgöz ise 13 sayılık performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
Bu sonuçla Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
SET SONUÇLARI
1. Set: 25-19
2. Set: 25-19
3. Set: 25-12
Salon: Gebze Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka