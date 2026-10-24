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Gençlerbirliği, Konya'da 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Konya'da 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde 8 puanla 15. sırada bulunan başkent temsilcisi, Konyaspor karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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GENÇLERBİRLİĞİ 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, ilk iki haftanın ardından istediği sonuçları alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan başkent ekibi; Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Son olarak sahasında lider Galatasaray'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

KONYA'DA SON GALİBİYET 2006'DA

Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanındaki son Süper Lig galibiyetini 19 Şubat 2006 tarihinde elde etti.

Başkent temsilcisi, söz konusu karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-siyahlılar, o tarihten bu yana Konyaspor ile deplasmanda oynadığı 12 Süper Lig karşılaşmasında galibiyet alamadı.

Bu mücadelelerde 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, son olarak 2025-2026 sezonunun 27. haftasında rakibine 1-0 yenildi.

STORCK'UN HEDEFİ 3 PUAN!

Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Konyaspor karşısında kazanarak hem ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini hem de Konya deplasmanındaki 20 yıllık seriyi sona erdirmek istiyor.

Başkent ekibi, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak ligde yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

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