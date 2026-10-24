Fenerbahçe'de kaptanlar devrede! Derbi öncesi özel toplantı

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesinde takım kaptanları Mert Hakan Yandaş ve Milan Skriniar'ın futbolcularla özel toplantılar yapmaya başladığı belirtildi.
KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ!
Özellikle Mert Hakan'ın, Slavia Prag beraberliğinin ardından takımın moralini yükseltmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
"GALATASARAY'I YENEREK TELAFİ EDEBİLİRİZ"
Mert Hakan Yandaş'ın takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:
"Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız bu sonuçtan ancak Galatasaray'ı yenerek telafi edebiliriz. Kazanarak hem taraftarımızın gönlünü alırız hem de puan sıralamasında rakibimizin önüne geçeriz. Ayrıca psikolojik üstünlük de bize geçer. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz."
SKRINIAR'DAN YABANCI FUTBOLCULARA MOTİVASYON!
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar'ın da yabancı futbolcularla görüşerek takımın derbiye odaklanmasına katkı sağladığı belirtildi.
Mert Hakan Yandaş'ın ise karşılaşma gününe kadar takım arkadaşlarıyla görüşmelerini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.
MERT HAKAN DERBİ KADROSUNDA OLACAK
4 Ekim'de cezası sona eren ve Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönen Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, tecrübeli futbolcunun takım üzerindeki motivasyon etkisinden yararlanmak istediği kaydedildi.
Öte yandan Milan Skriniar'ın da kritik derbide Fenerbahçe'nin savunmada güvendiği isimlerin başında geldiği ifade edildi.
KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ!
Özellikle Mert Hakan'ın, Slavia Prag beraberliğinin ardından takımın moralini yükseltmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
"GALATASARAY'I YENEREK TELAFİ EDEBİLİRİZ"
Mert Hakan Yandaş'ın takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:
"Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız bu sonuçtan ancak Galatasaray'ı yenerek telafi edebiliriz. Kazanarak hem taraftarımızın gönlünü alırız hem de puan sıralamasında rakibimizin önüne geçeriz. Ayrıca psikolojik üstünlük de bize geçer. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz."
SKRINIAR'DAN YABANCI FUTBOLCULARA MOTİVASYON!
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar'ın da yabancı futbolcularla görüşerek takımın derbiye odaklanmasına katkı sağladığı belirtildi.
Mert Hakan Yandaş'ın ise karşılaşma gününe kadar takım arkadaşlarıyla görüşmelerini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.
MERT HAKAN DERBİ KADROSUNDA OLACAK
4 Ekim'de cezası sona eren ve Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönen Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, tecrübeli futbolcunun takım üzerindeki motivasyon etkisinden yararlanmak istediği kaydedildi.
Öte yandan Milan Skriniar'ın da kritik derbide Fenerbahçe'nin savunmada güvendiği isimlerin başında geldiği ifade edildi.