Beşiktaş BOA, Ankara'da ilk yenilgisini aldı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, sahasında Beşiktaş BOA ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara'daki Sincan Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 70-66 kazanarak ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.
BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş BOA, ilk periyodu 24-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 43-39'luk skorla önde girdi.
BOTAŞ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Üçüncü periyotta toparlanan BOTAŞ, farkı kapatarak son çeyreğe 52-52'lik eşitlikle girilmesini sağladı.
Final periyodunda üstünlüğü ele geçiren Ankara temsilcisi, karşılaşmadan 70-66 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
BOTAŞ'ta Nared 17, Akhator 16 ve Sehernaz Çidal 15 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.
Beşiktaş BOA'da ise Meltem Yıldızhan ve Badiane 12'şer sayıyla mücadele etti. Simms 9, Davis ise 8 sayı kaydetti.
Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken Beşiktaş BOA sezonun ilk yenilgisini yaşadı.
BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş BOA, ilk periyodu 24-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 43-39'luk skorla önde girdi.
BOTAŞ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Üçüncü periyotta toparlanan BOTAŞ, farkı kapatarak son çeyreğe 52-52'lik eşitlikle girilmesini sağladı.
Final periyodunda üstünlüğü ele geçiren Ankara temsilcisi, karşılaşmadan 70-66 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
BOTAŞ'ta Nared 17, Akhator 16 ve Sehernaz Çidal 15 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.
Beşiktaş BOA'da ise Meltem Yıldızhan ve Badiane 12'şer sayıyla mücadele etti. Simms 9, Davis ise 8 sayı kaydetti.
Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken Beşiktaş BOA sezonun ilk yenilgisini yaşadı.