Bugün
19:00
Samsunspor
Amed Sportif
CANLI
86'
Eyüpspor
0
Kasımpaşa
1
Bugün
16:00
Gaziantep FK
Erzurumspor
CANLI
87'
Bandırmaspor
1
Iğdır FK
2
CANLI
87'
Ümraniye
4
Sivasspor
0
Bugün
16:00
Muğlaspor
İstanbulspor
Bugün
19:00
Sarıyer
Karagümrük
Bugün
16:30
Augsburg
Union Berlin
Bugün
16:30
FC Köln
Schalke 04
Bugün
16:30
Mainz 05
Werder Bremen
Bugün
16:30
Paderborn
Hamburger SV
Bugün
16:30
RB Leipzig
Elversberg
Bugün
19:30
B. Dortmund
E. Frankfurt
CANLI
45'
Aston Villa
1
M.City
0
Bugün
17:00
Arsenal
Everton
Bugün
17:00
Coventry City
Fulham
Bugün
19:30
Chelsea
Tottenham
CANLI
14'
Rayo Vallecano
0
Elche
0
Bugün
17:15
Racing Santander
Espanyol
Bugün
19:30
Valencia
Villarreal
Bugün
22:00
Atletico Madrid
Deportivo
Bugün
16:00
Cagliari
Bologna
Bugün
16:00
Como
Sassuolo
Bugün
19:00
SSC Napoli
Roma
Bugün
21:45
Lazio
Parma
Bugün
21:45
Lens
Paris FC

Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 14:04 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 14:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.

Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

İLK MAÇINDA KIRMIZI KART

Ümit Akdağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçına ilk 11'de başlamış ve Beşiktaş'ta ilk kez ilk 11'de yer almıştı. Genç savunma oyuncu, 78. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Ümit Akdağ, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sonraki hafta özel bir bandajla oynama ihtimali var.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.