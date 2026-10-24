Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.
Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
İLK MAÇINDA KIRMIZI KART
Ümit Akdağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçına ilk 11'de başlamış ve Beşiktaş'ta ilk kez ilk 11'de yer almıştı. Genç savunma oyuncu, 78. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Ümit Akdağ, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sonraki hafta özel bir bandajla oynama ihtimali var.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.
Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
İLK MAÇINDA KIRMIZI KART
Ümit Akdağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçına ilk 11'de başlamış ve Beşiktaş'ta ilk kez ilk 11'de yer almıştı. Genç savunma oyuncu, 78. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Ümit Akdağ, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sonraki hafta özel bir bandajla oynama ihtimali var.