Bugün
19:00
Samsunspor
Amed Sportif
CANLI
84'
Eyüpspor
0
Kasımpaşa
1
Bugün
16:00
Gaziantep FK
Erzurumspor
CANLI
85'
Bandırmaspor
1
Iğdır FK
2
CANLI
85'
Ümraniye
4
Sivasspor
0
Bugün
16:00
Muğlaspor
İstanbulspor
Bugün
19:00
Sarıyer
Karagümrük
Bugün
16:30
Augsburg
Union Berlin
Bugün
16:30
FC Köln
Schalke 04
Bugün
16:30
Mainz 05
Werder Bremen
Bugün
16:30
Paderborn
Hamburger SV
Bugün
16:30
RB Leipzig
Elversberg
Bugün
19:30
B. Dortmund
E. Frankfurt
CANLI
43'
Aston Villa
1
M.City
0
Bugün
17:00
Arsenal
Everton
Bugün
17:00
Coventry City
Fulham
Bugün
19:30
Chelsea
Tottenham
CANLI
12'
Rayo Vallecano
0
Elche
0
Bugün
17:15
Racing Santander
Espanyol
Bugün
19:30
Valencia
Villarreal
Bugün
22:00
Atletico Madrid
Deportivo
Bugün
16:00
Cagliari
Bologna
Bugün
16:00
Como
Sassuolo
Bugün
19:00
SSC Napoli
Roma
Bugün
21:45
Lazio
Parma
Bugün
21:45
Lens
Paris FC

Dünya Güreş Birliğinde başkanlığa yeniden Lalovic seçildi

Nenad Lalovic, Dünya Güreş Birliği kongresinde 140 oyun tamamını alarak 2032 yılına kadar yeniden başkan seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 14:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Güreş Birliğinde başkanlığa yeniden Lalovic seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dünya Güreş Birliğinin (UWW) genel kurulunda Nenad Lalovic, başkanlık görevine yeniden getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın düzenlendiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da UWW'nin kongresi yapıldı.

Kongreye tek aday olarak katılan Lalovic, kullanılan 140 oyun tamamını alarak 2032 yılına kadar yeniden başkanlığa seçildi.

Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de kongreye katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan kutlama mesajında, "2013 yılından bu yana Dünya Güreş Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Nenad Lalovic'i yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, yeni görev döneminin dünya güreşinin gelişimine, uluslararası işbirliğinin güçlenmesine ve güreş sporunun geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." denildi.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.