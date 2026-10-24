Lille'den Jankat Yılmaz ile transfer görüşmesi!

Lille, Galatasaray karşısında sahadan eli boş ayrıldı ama masadan boş dönmek istemiyor! Fransız kulübü transferde rotayı Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ
Sarı-kırmızılı kulüpte düzenli süre almakla ilgili sorunları olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Jankat ile Lille arasında bir transfer görüşmesi gerçekleştiği ortaya çıktı.
TÜRKLERLE ŞAMPİYON OLDU!
Daha önce Berke Özer'i renklerine bağlayıp kaleyi teslim eden Fransız kulübü, bu kez de Jankat'la geleceğe yatırım yapmak istiyor. Hatırlanacağı üzere Lille daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li kadrosuyla PSG'nin önünde lig şampiyonu olmayı başarmıştı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Jankat Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 22 yaşındaki genç kaleci, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle bu sezon Göztepe maçında kaleyi korumuştu.
Sarı-kırmızılı kulüpte düzenli süre almakla ilgili sorunları olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Jankat ile Lille arasında bir transfer görüşmesi gerçekleştiği ortaya çıktı.
TÜRKLERLE ŞAMPİYON OLDU!
Daha önce Berke Özer'i renklerine bağlayıp kaleyi teslim eden Fransız kulübü, bu kez de Jankat'la geleceğe yatırım yapmak istiyor. Hatırlanacağı üzere Lille daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li kadrosuyla PSG'nin önünde lig şampiyonu olmayı başarmıştı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Jankat Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 22 yaşındaki genç kaleci, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle bu sezon Göztepe maçında kaleyi korumuştu.