Lionel Messi'ye İspanya'da prestijli ödül!

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen törende ödülünü alan Messi, kariyerine verilen bu ödülün kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.
"BABAM BU ÖDÜL İÇİN ÇOK HEYECANLIYDI"
Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Lionel Messi, babasının kendisini törene katılması konusunda teşvik ettiğini belirtti.
"Babam bu ödül için çok heyecanlıydı. Maç takvimim nedeniyle gelmemin zor olacağını biliyorduk ama buraya gelip birkaç gün geçirmem ve ödülü almam konusunda çok ısrar etti."
"KARİYERİMİN ÖTESİNDE BİR ANLAM TAŞIYOR"
Asturias Prensesi Spor Ödülü'nün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arjantinli yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödül, sahada yaptıklarımın ve kariyerim boyunca elde ettiklerimin ötesinde bir anlam taşıyor."
"BABAM BU ÖDÜL İÇİN ÇOK HEYECANLIYDI"
Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Lionel Messi, babasının kendisini törene katılması konusunda teşvik ettiğini belirtti.
"Babam bu ödül için çok heyecanlıydı. Maç takvimim nedeniyle gelmemin zor olacağını biliyorduk ama buraya gelip birkaç gün geçirmem ve ödülü almam konusunda çok ısrar etti."
"KARİYERİMİN ÖTESİNDE BİR ANLAM TAŞIYOR"
Asturias Prensesi Spor Ödülü'nün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arjantinli yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödül, sahada yaptıklarımın ve kariyerim boyunca elde ettiklerimin ötesinde bir anlam taşıyor."