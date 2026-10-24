Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep FK ile Erzurumspor arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.
Konuk ekip Erzurumspor, 52. dakikada Miguel Cardoso ile Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.
Süper Lig'deki Gaziantep FK - Erzurumspor maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.
Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Gaziantep FK, Erzurumspor karşısında 52. dakikada 1-0 geriye düştü.
Arda Kızıldağ, 56. dakikada kenara geldi. 28 yaşındaki futbolcu, kenara gelirken bu karara tepki gösterdi. Arda Kızıldağ, oyundan alındıktan sonra da formasını çıkardı ve maçı locadan takip eden cezalı hocası Orhan Ak'a tepki göstererek soyunma odasına gitti.
Gaziantep FK'da ikinci yarının başında Abena yerine oyuna dahil olan Arda Kızıldağ, 56. dakikada ise yerini Sebahattin Destici'ye bıraktı.
ARKA ARKAYA GOLLER
Cardoso ile Gaziantep'te 1-0 öne geçen Erzurumspor, 64. dakikada Amar Gerxhaliu'nun golüyle durumu 2-0 yaptı.
Gaziantep FK, 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun golüyle 2-1'i buldu.
Erzurumspor, 90+4. dakikada Guram Giorbelidze'nin golüyle maçı 3-1 kazandı.
ERZURUMSPOR'DAN BÜYÜK YÜKSELİŞ
Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup eden Erzurumspor, Süper Lig'de son dönemdeki çıkışıyla dikkat çekiyor. Erzurumspor, Gaziantep FK maçıyla birlikte ligdeki son 4 maçında 10 puan topladı ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Gaziantep FK ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, 14 puana yükseldi. Gaziantep FK, 8 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Erzurumspor, sahasında Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.
Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK'nın Erzurumspor ile oynadığı maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Myenty Abena, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Erzurum FK'nin atağında Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
20. dakikada topla buluşan Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla, gole izin vermedi.
21. dakikada Camara'nın pasında topu topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Gaziantep FK'nin atağında rakibinden topu kazanan Sorescu'nun ceza sahası dışında sert vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak Kozlowski'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda top, Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.
41. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topu önünde bulan Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
52. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında topu önünde bulan Cardoso'nun yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
57. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Maxim'in topuk pasında topu önünde bulan Sorescu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
64. dakikada Erzurumspor FK, farkı 2'ye çıkardı. Cordoso'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
70. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Camara, ara pasıyla Kerim Çalhanoğlu'nu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2
90+3. dakikada Erzurumspor FK üçüncü golü attı. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan ortasında kale sahasında topla buluşan Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3
Erzurumspor FK, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Abena (Dk. 46 Arda Kızıldağ-Dk. 58 Sabahattin Destici), Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Bacuna (Dk. 74 Gassama), Kozlowski, Maxim, Stewart (Dk. 46 Serdar Dursun)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez (Dk. 83 Kerk), Cardoso (Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 76 Diabate)
Goller: Dk. 52 Cardoso, Dk. 64 Gerxhaliu, 90+3 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 70 Kerim Çalhanoğlu (Gaziantep FK),
Sarı kartlar: Dk. 40 Abena, Dk. 86 Kozlowski (Gaziantep FK)
Konuk ekip Erzurumspor, 52. dakikada Miguel Cardoso ile Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.
Süper Lig'deki Gaziantep FK - Erzurumspor maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.
Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Gaziantep FK, Erzurumspor karşısında 52. dakikada 1-0 geriye düştü.
Arda Kızıldağ, 56. dakikada kenara geldi. 28 yaşındaki futbolcu, kenara gelirken bu karara tepki gösterdi. Arda Kızıldağ, oyundan alındıktan sonra da formasını çıkardı ve maçı locadan takip eden cezalı hocası Orhan Ak'a tepki göstererek soyunma odasına gitti.
Gaziantep FK'da ikinci yarının başında Abena yerine oyuna dahil olan Arda Kızıldağ, 56. dakikada ise yerini Sebahattin Destici'ye bıraktı.
ARKA ARKAYA GOLLER
Cardoso ile Gaziantep'te 1-0 öne geçen Erzurumspor, 64. dakikada Amar Gerxhaliu'nun golüyle durumu 2-0 yaptı.
Gaziantep FK, 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun golüyle 2-1'i buldu.
Erzurumspor, 90+4. dakikada Guram Giorbelidze'nin golüyle maçı 3-1 kazandı.
ERZURUMSPOR'DAN BÜYÜK YÜKSELİŞ
Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup eden Erzurumspor, Süper Lig'de son dönemdeki çıkışıyla dikkat çekiyor. Erzurumspor, Gaziantep FK maçıyla birlikte ligdeki son 4 maçında 10 puan topladı ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Gaziantep FK ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, 14 puana yükseldi. Gaziantep FK, 8 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Erzurumspor, sahasında Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.
Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK'nın Erzurumspor ile oynadığı maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Myenty Abena, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Erzurum FK'nin atağında Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
20. dakikada topla buluşan Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla, gole izin vermedi.
21. dakikada Camara'nın pasında topu topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Gaziantep FK'nin atağında rakibinden topu kazanan Sorescu'nun ceza sahası dışında sert vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak Kozlowski'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda top, Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.
41. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topu önünde bulan Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
52. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında topu önünde bulan Cardoso'nun yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
57. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Maxim'in topuk pasında topu önünde bulan Sorescu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
64. dakikada Erzurumspor FK, farkı 2'ye çıkardı. Cordoso'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
70. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Camara, ara pasıyla Kerim Çalhanoğlu'nu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2
90+3. dakikada Erzurumspor FK üçüncü golü attı. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan ortasında kale sahasında topla buluşan Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3
Erzurumspor FK, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Abena (Dk. 46 Arda Kızıldağ-Dk. 58 Sabahattin Destici), Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Bacuna (Dk. 74 Gassama), Kozlowski, Maxim, Stewart (Dk. 46 Serdar Dursun)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez (Dk. 83 Kerk), Cardoso (Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 76 Diabate)
Goller: Dk. 52 Cardoso, Dk. 64 Gerxhaliu, 90+3 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 70 Kerim Çalhanoğlu (Gaziantep FK),
Sarı kartlar: Dk. 40 Abena, Dk. 86 Kozlowski (Gaziantep FK)