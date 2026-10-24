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Arda Kızıldağ, 10 dakikada çıktı; tepki!

Gaziantep FK'da Erzurumspor maçında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Arda Kızıldağ, 56. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bıraktı. Arda Kızıldağ, bu karara tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Kızıldağ, 10 dakikada çıktı; tepki!
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Süper Lig'deki Gaziantep FK - Erzurumspor maçında dikkat çeken bir olay yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Gaziantep FK, Erzurumspor karşısında 52. dakikada 1-0 geriye düştü.

Arda Kızıldağ, 56. dakikada kenara geldi. 28 yaşındaki futbolcu, kenara gelirken bu karara tepki gösterdi.  Arda Kızıldağ, oyundan alındıktan sonra da formasını çıkardı ve maçı locadan takip eden cezalı hocası Orhan Ak'a tepki göstererek soyunma odasına gitti.

Gaziantep FK'da ikinci yarının başında Abena yerine oyuna dahil olan Arda Kızıldağ, 56. dakikada ise yerini Sebahattin Destici'ye bıraktı.









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