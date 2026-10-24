Allegri, Roma maçı sonrası çılgına döndü: 'Ne zaman hareket etsem atılıyorum'

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Roma karşısında son dakikalarda kaçan galibiyetin ardından öfkesini gizleyemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma'nın 89. dakikada Balerdi ile bulduğu ve skoru 3-3'e getiren golün ardından oyundan ihraç edilen deneyimli teknik adam, hem kırmızı kart kararına hem de kaybedilen puanlara tepki gösterdi.
"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞTİM"
"Dördüncü hakem, orta hakemi çağırdı ve hakem beni dışarı attı. Hiçbir şey söylememiştim. Artık olan oldu, üzgünüm. Bir dahaki sefere kulübede oturup bir daha hiç hareket etmeyeceğim. Ne zaman hareket etsem dışarı atılıyorum. Geçen yıl bana 80 bin euro da para cezası verdiler. Başkaları ise her şeyi yapıyor. Saccani'ye teşekkür ediyorum."
"3-0 ÖNE GEÇEBİLİRDİK"
Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun dışında, bu maç için oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. İyi bir karşılaşma oynadık, Roma güçlü bir takım. 3-0 öne geçebilirdik, ardından skoru 3-2'ye getirdik. Bu ruhla oynarsak puan tablosunda kesinlikle yukarılara çıkacağız."
"ARTIK HERKESİ HÜCUMDA İSTİYORUM"
Napoli'nin savunma istatistiklerinin alışılmış Allegri takımlarından farklı olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, ciddi ve alaycı bir tonun iç içe geçtiği yanıtında şunları söyledi:
"Oyun anlayışımı değiştirdim, artık herkesin hücumda olmasını istiyorum. Sezon başından beri imkanım varsa dört hücum oyuncusunu bile sahaya sürüyorum. Bardağın yarısı dolu mu, yarısı boş mu, bunu siz söyleyin. İlk kez bu akşam maçla ilgili ayrıntılı açıklamalar yapabilecek durumda değilim."
"25 YILDA BEN DE BİR HATA YAPABİLİRİM"
Yanıtlarındaki sertliğin nedenini de açıklayan Allegri, kaybedilen puanlara dikkat çekti:
"Yolda puanlar bıraktık. Venedik'te üç puan bıraktık ve şimdi de maçın bu şekilde bitmesi nedeniyle çok öfkeliyim. Bu yüzden karşılaşmayı çok sağlıklı değerlendiremeyeceğim. 25 yılda ben de bir hata yapabilirim."
"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞTİM"
"Dördüncü hakem, orta hakemi çağırdı ve hakem beni dışarı attı. Hiçbir şey söylememiştim. Artık olan oldu, üzgünüm. Bir dahaki sefere kulübede oturup bir daha hiç hareket etmeyeceğim. Ne zaman hareket etsem dışarı atılıyorum. Geçen yıl bana 80 bin euro da para cezası verdiler. Başkaları ise her şeyi yapıyor. Saccani'ye teşekkür ediyorum."
"3-0 ÖNE GEÇEBİLİRDİK"
Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun dışında, bu maç için oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. İyi bir karşılaşma oynadık, Roma güçlü bir takım. 3-0 öne geçebilirdik, ardından skoru 3-2'ye getirdik. Bu ruhla oynarsak puan tablosunda kesinlikle yukarılara çıkacağız."
"ARTIK HERKESİ HÜCUMDA İSTİYORUM"
Napoli'nin savunma istatistiklerinin alışılmış Allegri takımlarından farklı olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, ciddi ve alaycı bir tonun iç içe geçtiği yanıtında şunları söyledi:
"Oyun anlayışımı değiştirdim, artık herkesin hücumda olmasını istiyorum. Sezon başından beri imkanım varsa dört hücum oyuncusunu bile sahaya sürüyorum. Bardağın yarısı dolu mu, yarısı boş mu, bunu siz söyleyin. İlk kez bu akşam maçla ilgili ayrıntılı açıklamalar yapabilecek durumda değilim."
"25 YILDA BEN DE BİR HATA YAPABİLİRİM"
Yanıtlarındaki sertliğin nedenini de açıklayan Allegri, kaybedilen puanlara dikkat çekti:
"Yolda puanlar bıraktık. Venedik'te üç puan bıraktık ve şimdi de maçın bu şekilde bitmesi nedeniyle çok öfkeliyim. Bu yüzden karşılaşmayı çok sağlıklı değerlendiremeyeceğim. 25 yılda ben de bir hata yapabilirim."