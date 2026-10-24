İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Villa Park'taki maçta kazanan 2-1 ile ev sahibi Aston Villa oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa, 6. dakikada Nicolas Jackson ile Manchester City karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.
Manchester City, 52. dakikada golcüsü Erling Haaland ile Aston Villa deplasmanında 1-1'i buldu.
Aston Villa'da ilk golü atan Nicolas Jackson, 60. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Aston Villa, Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.
Aston Villa'ya kaybeden Manchester City, bu sezon Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı. Manchester City'nin Villa Park'taki galibiyet hasreti de sürdü. Manchester City, Villa Park'ta 4 sezondur kazanamıyor. Manchester City, Aston Villa mağlubiyetiyle ligde 21 puanda kaldı.
Premier Lig'in ilk 4 haftasında sadece 1 puan alabilen Aston Villa, Manchester City karşısındaki galibiyetiyle birlikte 11 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Aston Villa, evinde bu kez Fulham'ı konuk edecek.
Manchester City, 52. dakikada golcüsü Erling Haaland ile Aston Villa deplasmanında 1-1'i buldu.
Aston Villa'da ilk golü atan Nicolas Jackson, 60. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Aston Villa, Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.
Aston Villa'ya kaybeden Manchester City, bu sezon Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı. Manchester City'nin Villa Park'taki galibiyet hasreti de sürdü. Manchester City, Villa Park'ta 4 sezondur kazanamıyor. Manchester City, Aston Villa mağlubiyetiyle ligde 21 puanda kaldı.
Premier Lig'in ilk 4 haftasında sadece 1 puan alabilen Aston Villa, Manchester City karşısındaki galibiyetiyle birlikte 11 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Aston Villa, evinde bu kez Fulham'ı konuk edecek.
Nicolas Jackson, Manchester City ağlarını sarsıyor👀 https://t.co/wdOV6VB7oV
— Sporx (@sporx) October 24, 2026