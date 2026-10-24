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İsmail Kartal'ın Galatasaray derbilerindeki performansı dikkat çekiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray'a karşı çıktığı 7 maçın 4'ünü kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 10:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın Galatasaray derbilerindeki performansı dikkat çekiyor!
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-kırmızılı takıma karşı geçmiş performansı dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki teknik adam, Galatasaray deplasmanı öncesinde hazırlıklarını galibiyet hedefi doğrultusunda sürdürüyor.

7 MAÇTA 4 GALİBİYET

Tümü
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Galatasaray'a karşı bugüne kadar 7 resmi karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Kartal, sarı-kırmızılı takıma karşı yüzde 57,1'lik galibiyet oranı yakaladı.

Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini 2014-2015 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla alan Kartal'ın diğer mağlubiyeti ise hükmen sonuçlanan Süper Kupa karşılaşmasında geldi.

OKAN BURUK'A KARŞI SAHADA YENİLGİSİ YOK

İsmail Kartal, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile üç kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde bir galibiyet ve bir beraberlik alan Kartal, diğer karşılaşmadan ise hükmen mağlup ayrıldı.

7 Nisan 2024'te oynanan Süper Kupa mücadelesine Fenerbahçe, 19 Yaş Altı Takımı ile çıkmış ve karşılaşmanın 1. dakikasında sahadan çekilmişti.

Sarı-lacivertliler, bu kararın ardından 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

Böylece İsmail Kartal, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı sahada tamamlanan iki karşılaşmada da yenilgi yaşamadı.

GALATASARAY'I RAMS PARK'TA EN SON KARTAL YENDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında aldı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı mücadeleyi 1-0 kazanarak Rams Park'tan üç puanla ayrılmıştı.

Galatasaray'a iç sahadaki son lig mağlubiyetini yaşatan teknik direktör olan Kartal, bir kez daha aynı statta galibiyet arayacak.

İSMAİL KARTAL'IN GALATASARAY KARNESİ

| 25.08.2014 | Süper Kupa | 2014-15 | F.Bahçe-G.Saray | 3-2 |
| 18.10.2014 | Süper Lig | 2014-15 | G.Saray-F.Bahçe | 2-1 |
| 08.03.2015 | Süper Lig | 2014-15 | F.Bahçe-G.Saray | 1-0 |
| 10.04.2022 | Süper Lig | 2021-22 | F.Bahçe-G.Saray | 2-0 |
| 24.12.2023 | Süper Lig | 2023-24 | F.Bahçe-G.Saray | 0-0 |
| 07.04.2024 | Süper Kupa | 2023-24 | G.Saray-F.Bahçe | 3-0 (H) |
| 19.05.2024 | Süper Lig | 2023-24 | G.Saray-F.Bahçe | 0-1 |

Toplam: 7 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet.

Galibiyet oranı: %57,1.

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