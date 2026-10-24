Dün
BİTTİ
Alanyaspor
1
Kocaelispor
2
Dün
BİTTİ
Boluspor
0
Vanspor FK
3
Dün
BİTTİ
VfB Stuttgart
2
Mönchengladbach
3
Dün
BİTTİ
Ipswich Town
1
N. Forest
1
Dün
BİTTİ
Alaves
1
Malaga
1
Dün
BİTTİ
Torino
3
Monza
2
Dün
BİTTİ
Brest
1
Nice
2
Dün
BİTTİ
Go Ahead Eagles
3
Telstar
2

Mönchengladbach'tan Stuttgart deplasmanında zafer!

Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 00:34
Fotoğraf: Imago
Mönchengladbach'tan Stuttgart deplasmanında zafer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARI BERABERE BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Stuttgart, 5. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin üstünlüğü uzun sürmedi ve 38. dakikada Joseph Scally sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

MÖNCHENGLADBACH İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Mönchengladbach, 51. dakikada Shuto Machino'nun golüyle 2-1 öne geçti. 66. dakikada Wael Mohya'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, skoru 3-1 yaptı.

Stuttgart, 83. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle farkı bire indirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı. Borussia Mönchengladbach, zorlu deplasmanda sahadan 3-2 galip ayrıldı.

STUTTGART'IN KÖTÜ GİDİŞİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach, ligdeki 7. maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Stuttgart ise 7 maçta 6 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Alman ekibi, Mönchengladbach karşısında aldığı mağlubiyetin ardından İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.