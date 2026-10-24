Mönchengladbach'tan Stuttgart deplasmanında zafer!

Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI BERABERE BİTTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Stuttgart, 5. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin üstünlüğü uzun sürmedi ve 38. dakikada Joseph Scally sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
MÖNCHENGLADBACH İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Mönchengladbach, 51. dakikada Shuto Machino'nun golüyle 2-1 öne geçti. 66. dakikada Wael Mohya'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, skoru 3-1 yaptı.
Stuttgart, 83. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle farkı bire indirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı. Borussia Mönchengladbach, zorlu deplasmanda sahadan 3-2 galip ayrıldı.
STUTTGART'IN KÖTÜ GİDİŞİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach, ligdeki 7. maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Stuttgart ise 7 maçta 6 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Alman ekibi, Mönchengladbach karşısında aldığı mağlubiyetin ardından İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak.
Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI BERABERE BİTTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Stuttgart, 5. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin üstünlüğü uzun sürmedi ve 38. dakikada Joseph Scally sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
MÖNCHENGLADBACH İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Mönchengladbach, 51. dakikada Shuto Machino'nun golüyle 2-1 öne geçti. 66. dakikada Wael Mohya'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, skoru 3-1 yaptı.
Stuttgart, 83. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle farkı bire indirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı. Borussia Mönchengladbach, zorlu deplasmanda sahadan 3-2 galip ayrıldı.
STUTTGART'IN KÖTÜ GİDİŞİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach, ligdeki 7. maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Stuttgart ise 7 maçta 6 puanda kaldı ve haftayı 14. sırada tamamladı.
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Alman ekibi, Mönchengladbach karşısında aldığı mağlubiyetin ardından İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak.