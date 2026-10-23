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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole doğru

Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Al-Faisaly karşısında kariyerinin 982. golünü kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 18:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole doğru
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Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al-Nassr, Al-Faisaly ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, mücadelede attığı golle kariyerindeki gol sayısını 982'ye yükseltti.

RONALDO'DAN 982. GOL!

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al-Faisaly karşılaşmasının 49. dakikasında ağları havalandırdı.

Portekizli yıldız, 52. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşasa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

1000 GOLE 18 KALDI!

Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde çıktığı 1342 karşılaşmada 982 gol ve 261 asist kaydetti.

Portekizli futbolcu, 1000 gol barajına ulaşmasına 18 gol kala bu hedefe yaklaşmayı sürdürdü.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Ronaldo, kulüp kariyerinde toplam 836 kez fileleri havalandırdı.

Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 146 gol kaydeden deneyimli futbolcu, toplam gol sayısını 982'ye çıkardı.

MESSI'NİN GOL SAYISI 936!

Inter Miami forması giyen Lionel Messi ise kariyerinde çıktığı 1181 maçta 936 gol ve 427 asistlik performans sergiledi.

Ronaldo, toplam gol sayısında Messi'nin 46 gol önünde bulunuyor.



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