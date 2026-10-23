Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole doğru

Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al-Nassr, Al-Faisaly ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, mücadelede attığı golle kariyerindeki gol sayısını 982'ye yükseltti.
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al-Faisaly karşılaşmasının 49. dakikasında ağları havalandırdı.
Portekizli yıldız, 52. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşasa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
1000 GOLE 18 KALDI!
Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde çıktığı 1342 karşılaşmada 982 gol ve 261 asist kaydetti.
Portekizli futbolcu, 1000 gol barajına ulaşmasına 18 gol kala bu hedefe yaklaşmayı sürdürdü.
KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Ronaldo, kulüp kariyerinde toplam 836 kez fileleri havalandırdı.
Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 146 gol kaydeden deneyimli futbolcu, toplam gol sayısını 982'ye çıkardı.
MESSI'NİN GOL SAYISI 936!
Inter Miami forması giyen Lionel Messi ise kariyerinde çıktığı 1181 maçta 936 gol ve 427 asistlik performans sergiledi.
Ronaldo, toplam gol sayısında Messi'nin 46 gol önünde bulunuyor.
RONALDO'DAN 982. GOL!
🇵🇹 Cristiano Ronaldo, attığı kafa golüyle kariyerindeki 982. gole ulaştı. https://t.co/HqObAgvwwq
— Sporx (@sporx) October 23, 2026
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al-Faisaly karşılaşmasının 49. dakikasında ağları havalandırdı.
Portekizli yıldız, 52. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşasa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
1000 GOLE 18 KALDI!
Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde çıktığı 1342 karşılaşmada 982 gol ve 261 asist kaydetti.
Portekizli futbolcu, 1000 gol barajına ulaşmasına 18 gol kala bu hedefe yaklaşmayı sürdürdü.
KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Ronaldo, kulüp kariyerinde toplam 836 kez fileleri havalandırdı.
Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 146 gol kaydeden deneyimli futbolcu, toplam gol sayısını 982'ye çıkardı.
MESSI'NİN GOL SAYISI 936!
Inter Miami forması giyen Lionel Messi ise kariyerinde çıktığı 1181 maçta 936 gol ve 427 asistlik performans sergiledi.
Ronaldo, toplam gol sayısında Messi'nin 46 gol önünde bulunuyor.