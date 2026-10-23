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Adi Hütter'den Can Uzun'a eleştiri!

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, milli futbolcumuz Can Uzun ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Adi Hütter'den Can Uzun'a eleştiri!
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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, ligde cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hütter, milli futbolcumuz Can Uzun ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı. Adi Hütter, "Can, futbolun aynı zamanda kendi yeteneklerini ortaya koyabileceği bir takım sporu olduğunu ne kadar çabuk anlarsa, o kadar başarılı bir kariyere sahip olur. Aksi halde, kendi kendisinin en büyük düşmanı olabilir." dedi.

56 yaşındaki teknik adam, milli futbolcu için, "Ayrıca ondan istikrar bekliyorum. Hafta boyunca ve maçlarda sahip olduğu yeteneği göstermesini bekliyorum." diye konuştu.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 6 maçta süre bulan 20 yaşındaki Can Uzun, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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