Derbilerde goller yabancılardan geliyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbilerde "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti.
Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.
30 yabancı oyuncu gol attı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki derbilerde 30 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.
İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki takımdan da 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 3 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz, daha önceki derbilerde gol kaydetti.
Fenerbahçeli Kerem, gollerini sarı-kırmızılı formayla attı
Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.
Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 29 golün 4'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golleri ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın ile Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelmişti.
Son 13 sezondaki derbiler
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şöyle:
Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti.
Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.
30 yabancı oyuncu gol attı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki derbilerde 30 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.
İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki takımdan da 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 3 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz, daha önceki derbilerde gol kaydetti.
Fenerbahçeli Kerem, gollerini sarı-kırmızılı formayla attı
Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.
Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 29 golün 4'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golleri ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın ile Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelmişti.
Son 13 sezondaki derbiler
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şöyle:
| Tarih
| Stat
| Organizasyon
| Skor (FB-GS)
| Goller
|06.04.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-1
|Sneijder
| 25.08.2014
| Manisa 19 Mayıs
| TFF Süper Kupa
| 0 - 0
| -
| 18.10.2014
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 1 - 2
| Alper Potuk/Sneijder (2)
| 08.03.2015
| Fenerbahçe
| Süper Lig
| 1 - 0
| Kuyt
| 25.10.2015
| Fenerbahçe
| Süper Lig
| 1 - 1
| Diego/Olcan Adın
| 13.04.2016
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0 - 0
| -
| 26.05.2016
| Antalya
| Türkiye Kupası
| 0 - 1
| Podolski
| 20.11.2016
| Ülker
| Süper Lig
| 2 - 0
| Van Persie (2)
| 23.04.2017
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 1 - 0
| Josef de Souza
| 22.10.2017
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0 - 0
| -
| 17.03.2018
| Ülker
| Süper Lig
| 0 - 0
| -
| 02.11.2018
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 2 - 2
| Valbuena, Jailson/Donk, Linnes
| 14.04.2019
| Ülker
| Süper Lig
| 1 - 1
| Eljif Elmas/Onyekuru
| 28.09.2019
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0 - 0
| -
| 23.02.2020
| Ülker
| Süper Lig
| 1 - 3
| Kruse/Donk, Falcao, Onyekuru
| 27.09.2020
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0 - 0
| -
| 06.02.2021
| Ülker
| Süper Lig
| 0 - 1
| Mustafa Muhammed
| 21.11.2021
| Nef
| Süper Lig
| 2 - 1
| Mesut Özil, Crespo/Kerem Aktürkoğlu
| 10.04.2022
| Ülker
| Süper Lig
| 2 - 0
| Zajc, Serdar Dursun
| 08.01.2023
| Ülker
| Süper Lig
| 0 - 3
| Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
| 04.06.2023
| Nef
| Süper Lig
| 0 - 3
| Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
| 24.12.2023
| Ülker
| Süper Lig
| 0 - 0
| -
| 07.04.2024
| 11 Nisan (Şanlıurfa)
| TFF Süper Kupa
| 0 - 3 (Hükmen)
| Mauro Icardi
| 19.05.2024
| RAMS Park
| Süper Lig
| 1 - 0
| Çağlar Söyüncü
|21.09.2024
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 3
|Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
|24.02.2025
|RAMS Park
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|02.04.2025
|Chobani
|Türkiye Kupası
|1-2
|Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
|01.12.2025
|Chobani
|Süper Lig
|1-1
|Jhon Duran/Leroy Sane
|10.01.2026
|Atatürk Olimpiyat
|Turkcell Süper Kupa
|2-0
|Matteo Guendouzi, Jayden Oosterwolde
|26.04.2026
|RAMS Park
|Süper Lig
|3-0