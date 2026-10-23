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Derbilerde goller yabancılardan geliyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki 30 derbide atılan 49 golün 41'ini yabancı oyuncular kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 11:35
Haber: AA
Derbilerde goller yabancılardan geliyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbilerde "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti.

Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.

30 yabancı oyuncu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki derbilerde 30 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.

İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki takımdan da 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 3 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz, daha önceki derbilerde gol kaydetti.

Fenerbahçeli Kerem, gollerini sarı-kırmızılı formayla attı

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.

Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 29 golün 4'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golleri ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın ile Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelmişti.

Son 13 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şöyle:


Tarih

 Stat

 Organizasyon

 Skor (FB-GS)

 Goller
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0-1 Sneijder
25.08.2014

 Manisa 19 Mayıs

 TFF Süper Kupa

 0 - 0

 -
18.10.2014

 Türk Telekom

 Süper Lig

 1 - 2

 Alper Potuk/Sneijder (2)
08.03.2015

 Fenerbahçe

 Süper Lig

 1 - 0

 Kuyt
25.10.2015

 Fenerbahçe

 Süper Lig

 1 - 1

 Diego/Olcan Adın
13.04.2016

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
26.05.2016

 Antalya

 Türkiye Kupası

 0 - 1

 Podolski
20.11.2016

 Ülker

 Süper Lig

 2 - 0

 Van Persie (2)
23.04.2017

 Türk Telekom

 Süper Lig

 1 - 0

 Josef de Souza
22.10.2017

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
17.03.2018

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 0

 -
02.11.2018

 Türk Telekom

 Süper Lig

 2 - 2

 Valbuena, Jailson/Donk, Linnes
14.04.2019

 Ülker

 Süper Lig

 1 - 1

 Eljif Elmas/Onyekuru
28.09.2019

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
23.02.2020

 Ülker

 Süper Lig

 1 - 3

 Kruse/Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
06.02.2021

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 1

 Mustafa Muhammed
21.11.2021

 Nef

 Süper Lig

 2 - 1

 Mesut Özil, Crespo/Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022

 Ülker

 Süper Lig

 2 - 0

 Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 3

 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023

 Nef

 Süper Lig

 0 - 3

 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
24.12.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 0

 -
07.04.2024

 11 Nisan (Şanlıurfa)

 TFF Süper Kupa

 0 - 3 (Hükmen)

 Mauro Icardi
19.05.2024

 RAMS Park

 Süper Lig

 1 - 0

 Çağlar Söyüncü
21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 -
02.04.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2 Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
01.12.2025 Chobani Süper Lig 1-1 Jhon Duran/Leroy Sane
10.01.2026 Atatürk Olimpiyat Turkcell Süper Kupa 2-0 Matteo Guendouzi, Jayden Oosterwolde
26.04.2026 RAMS Park Süper Lig 3-0
 

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