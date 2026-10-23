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Beşiktaş, Raskin transferini kafaya koydu! Bonservisi belli oldu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bu kış Nicolas Raskin'i kadrosuna katmayı kafaya koydu. Yazın son anda Siyah-Beyazlı kulübün kapısından dönen Belçikalı yıldız için ödenecek bonservis belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 11:06
Haber: Fanatik
Beşiktaş, Raskin transferini kafaya koydu! Bonservisi belli oldu
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Nicolas Raskin
Nicolas Raskin
Rangers
Beşiktaş, kış transfer dönemi öncesinde Nicolas Raskin için Glasgow Rangers ile anlaşmaya yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İddiaya göre Siyah-Beyazlılar, Belçikalı orta sahanın bonservisi için yaklaşık 17 milyon Euro ödeyecek.

Performans bonuslarının da anlaşmada yer alacağı belirtilirken, 25 yaşındaki futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı öne sürüldü.

Yaz dönemindeki girişimi sonuçsuz kalan Kartal'ın, resmi imzaları ocak ayında attırması bekleniyor. 

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