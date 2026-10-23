Beşiktaş, Raskin transferini kafaya koydu! Bonservisi belli oldu

Beşiktaş, kış transfer dönemi öncesinde Nicolas Raskin için Glasgow Rangers ile anlaşmaya yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İddiaya göre Siyah-Beyazlılar, Belçikalı orta sahanın bonservisi için yaklaşık 17 milyon Euro ödeyecek.
Performans bonuslarının da anlaşmada yer alacağı belirtilirken, 25 yaşındaki futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı öne sürüldü.
Yaz dönemindeki girişimi sonuçsuz kalan Kartal'ın, resmi imzaları ocak ayında attırması bekleniyor.
Performans bonuslarının da anlaşmada yer alacağı belirtilirken, 25 yaşındaki futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı öne sürüldü.
Yaz dönemindeki girişimi sonuçsuz kalan Kartal'ın, resmi imzaları ocak ayında attırması bekleniyor.